Britney Spears descarta comportamiento extraño en la carretera de Los Ángeles: Nada es lo que parece

Britney Spears desestimó los titulares sobre su comportamiento extraño en una autopista de Los Ángeles esta semana, escribiendo en las redes sociales: “Nada es lo que parece”.

A principios de esta semana, surgió un video de la cantante que parecía mostrar a Spears de pie a través del techo corredizo de un SUV que circulaba por la autopista 101. En un momento, Spears arqueó la espalda y se extendió encima del Mercedes mientras el automóvil viajaba a 45 millas por hora, informó Page Six.

Spears pasó alrededor de dos minutos de pie a través del techo corredizo antes de que el SUV, conducido por un hombre con sombrero vaquero, saliera de la autopista y se detuviera en una gasolinera. “Britney simplemente salió por el techo corredizo por un momento rápido”, razonó una fuente al Daily Mail. “Quería ver de qué se trataba el tráfico más adelante porque los autos se detuvieron”.

El incidente en la autopista es la última extraña aparición de Spears en los últimos meses. En mayo, la cantante supuestamente actuaba de manera “errática” y caminaba por ahí con un cuchillo durante una noche fuera a cenar recientemente; su representante afirmó que los eventos supuestos estaban siendo “exagerados completamente”.

El representante de Spears agregó: “Este constante ataque a todo lo que ella hace, y esto es exactamente lo que sucedió hace 20 años cuando los medios intentaron retratar a Britney como una mala persona. Esto es ridículo y necesita parar ahora”.

En abril, Spears se declaró culpable de un cargo menor de conducción imprudente después de ser arrestada en marzo por un presunto cargo de DUI. Voluntariamente y brevemente se internó en un centro de tratamiento. Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Spears aceptó un período de libertad condicional de 12 meses, reuniones regulares con un psicólogo y un psiquiatra, así como completar un curso de tres meses sobre DUI.