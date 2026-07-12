Bellingham podría ser el mejor jugador de Inglaterra, afirma Lineker

Gary Lineker sugirió que Jude Bellingham podría ser el mejor jugador de la historia de Inglaterra, después de las hazañas del centrocampista en la Copa del Mundo contra Noruega.

Inglaterra no estuvo en su mejor nivel en el partido de cuartos de final del sábado en el Estadio de Miami, pero Bellingham volvió a brillar en el escenario más grande.

El joven de 23 años empató el partido hacia el final del primer tiempo, antes de aprovechar el error de Orjan Nyland para poner a los Tres Leones por delante en la prórroga.

Bellingham ha anotado seis goles en la Copa del Mundo de 2026, ninguno de los cuales ha sido de penal. Este es la mayor cantidad de goles no penales marcados por un jugador de Inglaterra en un torneo importante, igualando el récord de Lineker en la Copa del Mundo de 1986 (seis).

Y Lineker considera que Bellingham se está estableciendo como el mejor jugador que Inglaterra haya tenido.

“Me atrevería a decir que creo que hay una posibilidad de que podría ser, o terminar siendo, el mejor futbolista de Inglaterra. Y eso es un gran pronóstico”, dijo Lineker en The Rest is Football.

“A veces hace todo el trabajo él mismo, a veces queda ahí para que lo termine. De todas formas, consistentemente está resultando en goles que alteran torneos para Jude Bellingham. pic.twitter.com/29em4umESb — Opta Analyst (@OptaAnalyst) 11 de julio de 2026

“Hemos tenido algunos grandes jugadores. Algunos de ellos no necesariamente lo han hecho por su país, otros sí.

“Piensa en gente como Bobby Charlton, obviamente, [él] tendría que estar ahí arriba.

“Pondrías a Harry Kane en esa categoría y también hay otros jugadores, pero creo que a esta edad, hacer lo que está haciendo y agarrar a Inglaterra por el cuello y llevarlos hasta la meta, eso es un superastro”.

Bellingham ahora ha marcado siete goles en la Copa del Mundo para Inglaterra, el único jugador que ha marcado más en la competición con 23 años o menos es Kylian Mbappe (12), mientras que el número 10 de los Tres Leones está igualado con Pelé en siete goles.

El jugador del Real Madrid ha marcado un doblete en cada uno de sus dos últimos partidos, solo Kane (cuatro) y Lineker (tres) han tenido más partidos en los que marcaron 2+ goles para los Tres Leones en la Copa del Mundo.

En la historia de la competición en general, el único centrocampista con más partidos de 2+ goles que Bellingham es Teofilo Cubillas de Perú (tres).