Lecciones de 2025, perspectivas de 2026

PokyÄiai gali bÅ«ti nuolatiniai, taÄiau kartais jie Ä¯sibÄ—gÄ—ja tokiu greiÄiu, kad destabilizuoja visas normas. Europa bando prisitaikyti prie daugiapolÄ—s pasaulio tvarkos, vis labiau spaudÅ¾iama JAV grasinimÅ³ pasitraukti iÅ¡ gynybinio Å iaurÄ—s Atlanto aljanso. Rusija apkasÅ³ karÄ… papildo, plÄ—sdama kibernetinius iÅ¡puolius, o Kinija vis labiau dominuoja savo technologijomis. Ä® kÄ… tokiomis aplinkybÄ—mis Europos politikai turÄ—tÅ³ sutelkti dÄ—mesÄ¯ ateinanÄiais metais?
Apie tai, kas labiausiai paveikÄ— pasaulio politikÄ… 2025 m. ir kÄ… gali atneÅ¡ti 2026-ieji, Mirjana TOMIÄ† kalbasi su Ivanu KRASTEVU, politologu, nuolatiniu HumanitariniÅ³ mokslÅ³ instituto (IWM) Vienoje bendradarbiu.
Mirjana TomiÄ‡. PrieÅ¡ metus pranaÅ¡avote, kad 2025-aisiais stulbins Ä¯vykiÅ³ greitis, politiniai lÅ«Å¾iai, bus sunku net suvokti Å¡iuos pokyÄius. NumatÄ—te, kad karas Ukrainoje paaÅ¡trÄ—s, o prezidentas Trumpas, cituoju, â€žpakeis politinio diskurso pobÅ«dÄ¯â€œ. Taip pat minÄ—jote, kad ES turÄ—tÅ³ mokytis gyventi kaip vidurinioji jÄ—ga.
Klausiausi jÅ«sÅ³ kalbÅ³, skaiÄiau straipsnius, kur nuolat minÄ—jote Å¾odÄ¯ â€žrevoliucijaâ€œ. PaaiÅ¡kinkite, koks Å¡ios revoliucijos pobÅ«dis. Kaip turÄ—tume jÄ… suprasti? Kas dÄ—l to nukentÄ—s? Kur apskritai eina pasaulis?
Ivan Krastev. Mano prognozÄ—s buvo tokios miglotos, kad visiÅ¡kai klysti net ir norÄ—damas nebÅ«Äiau galÄ—jÄ™s. TaÄiau svarbiausiaÂ â€“ ir tai mano poÅ¾iÅ«ris Ä¯ DonaldÄ… TrumpÄ…Â â€“ buvo patirti, kÄ… reiÅ¡kia, kai lÄ—tojo traukinio keleiviai staiga persodinami Ä¯ greitÄ…jÄ¯. GalbÅ«t neÅ¾inome kelionÄ—s tikslo, bet stulbina sÄ…stato greitis.
Tik pagalvokite, 2025-ieji buvo antrosios Trumpo kadencijos pirmieji metai. Ar nejauÄiate, kad jie truko gerokai ilgiau? KalbÄ—damas apie revoliucijÄ…, turiu omenyje tris dalykus. Pirma, revoliucija nÄ—ra valdÅ¾ios pasikeitimas. ValdÅ¾ia keiÄiasi beveik visÄ… laikÄ…. Revoliucinis yra politiniÅ³ veikÄ—jÅ³ tapatybÄ—s pokytis. Patinka mums tai ar nepatinka, bet vos per vienerius metus Trumpui pavyko pakeisti pasaulinÄ—s Å¾aidÄ—josÂ â€“ JAVÂ â€“ politinÄ™ tapatybÄ™.
Antra, manau, revoliucija susijusi su greiÄiu. Viskas prasideda labai greitai. Tai irgi susijÄ™ su skirtingomis generacijomis. Esu kilÄ™s iÅ¡ tos RytÅ³ Europos kartos, kuri patyrÄ— didelius politinius pokyÄius, posÅ«kius Ä¯vairiomis politinÄ—mis kryptimis. Prisimenu, kaip greitai viskas keitÄ—si,Â â€“ ne tik Ä¯vykiai, bet ir mÅ«sÅ³ supratimas.
TreÄias dalykasÂ â€“ staiga paaiÅ¡kÄ—jo, tas bÅ«dinga kiekvienai revoliucijai, kad ateitis bus visai kitokia negu pasaulio Å¡iandiena. Nostradamas, Å¾inoma, turÄ—jo savo poÅ¾iÅ«rÄ¯, kas vyks 2026-aisiais. Jis pasitelkÄ— biÄiÅ³ spieÄiaus metaforÄ…, kuri interpretuojama kaip labai dideli politiniai neramumai.
PoÅ¾iÅ«ris Ä¯ ateitÄ¯ apibrÄ—Å¾iamas dviem aspektais. Pirma, kalbÄ—dami apie tai, kas bus, paprastai atsigrÄ™Å¾iame Ä¯ praeitÄ¯. Bet kokiai prognozei svarbiausia, kad niekas neÅ¾ino, kas nutiks, taÄiau turime bent jau iliuzijÄ…, kas nenutiks. Garsusis pokÅ¡tas Å¡ia tema yra tas, kad neÅ¾inome, kas bÅ«tÅ³ nutikÄ™, jeigu 1963 m. bÅ«tÅ³ nuÅ¡autas ChruÅ¡Äiovas, o ne Kennedy's. TaÄiau tikrai Å¾inome, kad Onassis neketino vesti ponios ChruÅ¡Äiovos. Sakau tai todÄ—l, kad mÅ«sÅ³ supratimas apie ateitÄ¯ remiasi tikrumu, kurio nesitikime. O tai, ko nesitikime, labai drausmina mÄ…stymÄ….
PrisidÄ—jau prie Europos uÅ¾sienio santykiÅ³ tarybos (ECFR) atliktos pasaulinÄ—s apklausos, kurioje dalyvavo dvideÅ¡imt viena Å¡alis. Apklausa bus paskelbta sausio 15 d. Lyginant su 2024 ir 2025 metais, iÅ¡ryÅ¡kÄ—jo keturi skirtumai. Pirma, dauguma apklaustÅ³jÅ³ manÄ—, kad 2026 metais Kinija sparÄiai kils. Po pirmÅ³jÅ³ Trumpo prezidentavimo metÅ³, kai buvo laikomasi principo â€žAmerika pirmiausiaâ€œ, respondentai staiga atkreipÄ— dÄ—mesÄ¯, kad vis garsiau skamba Å¡Å«kis â€žKinija pirmiausiaâ€œ. Net amerikieÄiai pradeda manyti, kad Kinija dÄ—l savo technologijÅ³, gamybos, prekybos vis aiÅ¡kiau lyderiauja.
Antra, ir dar svarbiau, apklaustieji nebijo Å¡ito pokyÄio. Paprastai tarptautiniuose santykiuose atsiradus naujam hegemonui, bandanÄiam perimti valdÅ¾iÄ…, kyla prieÅ¡iÅ¡ka reakcija. Sukuriama koalicija Å¡iam pokyÄiui suvaldyti. ECFR apklausos duomenimis, Kinijos atÅ¾vilgiu tokio nusiteikimo nÄ—ra.
TreÄia, svarbus pesimizmo ir optimizmo santykis. Pasaulyje yra dvi grupÄ—s. Vienur visuomenÄ— gana pesimistiÅ¡kaÂ â€“ tai Europa, JAV, PietÅ³ KorÄ—ja, Turkija. Yra ir tokiÅ³ Å¡aliÅ³, kurios itin optimistiÅ¡kos. Å iuo metu pagrindinÄ— optimizmo ÄempionÄ—Â â€“ Indija, bet nedaug atsilieka Kinija ir Brazilija, net Rusija ir Ukraina, nors iÅ¡ pastarÅ³jÅ³ daug ko nesitikiu. Abi jos gana â€žoptimistiÅ¡kosâ€œ, nes karo metais esi arba optimistas, arba mirÄ™s. Negalima sau leisti prabangos pasinerti Ä¯ pesimizmÄ…. Antra vertus, tai, kas iÅ¡oriÅ¡kai vertinama kaip neigiamas poÅ¾iÅ«ris Ä¯ kitas pasaulio dalis, viduje gali bÅ«ti priimama teigiamai, pavyzdÅ¾iui, Meksikoje gana daug optimizmo, bet ne viso pasaulio, tik savo vietos pasaulyje atÅ¾vilgiu.
Galiausiai vienas iÅ¡ esminiÅ³ pokyÄiÅ³Â â€“ poÅ¾iÅ«ris Ä¯ SenÄ…jÄ¯ Å¾emynÄ…. PirmÄ…kart iÅ¡ apklausos duomenÅ³ matyti, kad pagrindiniu savo prieÅ¡u dauguma rusÅ³ laiko EuropÄ…, o ne JAV. Ä®domu ir tai, kad ne visi amerikieÄiai sutinka su prezidento Trumpo itin neigiamu nusistatymu prieÅ¡ EuropÄ…, 40 proc. jÄ… vis dar laiko sÄ…jungininke. TaÄiau tik 16 proc. europieÄiÅ³ sÄ…jungininke laiko JAV. Tai didelis pokytis vos per vienerius metus.
Mirjana TomiÄ‡. Kokie svarbiausi 2025 m. reiÅ¡kiniai, turÄ—siantys ilgalaikÄ¯ poveikÄ¯? Ar tai bus valdÅ¾ios suasmeninimas, nepagarba teisinei valstybei, Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino sÄ…mokslas? Ar JAV prieÅ¡iÅ¡kumas Europai? Ar prezidento Jameso Monroe doktrinos apie Amerikos dominavimÄ… regione susigrÄ…Å¾inimas?
Ivan Krastev. Gerai, pradÄ—kime nuo to, ko nepaminÄ—jote,Â â€“ nuo tarifÅ³. Ä®domu tai, kad Å¡is didelis pokytis turÄ—jo visai kitokÄ¯ poveikÄ¯, negu tikÄ—josi tiek jo kritikai, tiek Å¡alininkai. Daugelis liberaliÅ³ ekonomistÅ³ baiminosi, kad Trumpo tarifai sukels didÅ¾iulÄ¯ rinkÅ³ uÅ¾grobimÄ…. Tas neÄ¯vyko.
Mirjana TomiÄ‡. Ar Å¾inote, kokie tarifai Å¡iuo metu taikomi tam tikroms Å¡alims? Juk padaryta daug pakeitimÅ³. PavyzdÅ¾iui, kai Å¡veicarai Ä¯teikÄ— Trumpui vertingÄ… dovanÄ…, tarifai jiems buvo sumaÅ¾inti.
Ivan Krastev. AÅ¡ neÅ¾inau, bet, patikÄ—kite manimi, Ä¯monÄ—s, kurios prekiauja, Å¾ino. Prekyba yra susijusi su lÅ«kesÄiais. MÅ«sÅ³ aplinkos Å¾monÄ—s tikriausiai neprekiauja rinkoje kiekvienÄ… dienÄ…. TaÄiau net jei neÅ¾inote, kaip galÄ—tÅ³ pasikeisti prekybos sÄ…lygos, veikiausiai apie tai galvojate ir bandote planuoti iÅ¡ anksto. Vis dÄ—lto viena iÅ¡ problemÅ³, kurias sukelia greiti pokyÄiai, yra ta, kad negalite planuoti savo gyvenimo.
Infliacija ypaÄ skausminga politikai, nes Å¾monÄ—ms tampa labai sunku kÄ… nors planuoti. O kai negali planuoti, tampi labai nervingas, neramus. Infliacija politine prasme skausmingesnÄ— negu recesija bÅ«tent todÄ—l, kad sugriauna kasdieninius lÅ«kesÄius. Å iuo poÅ¾iÅ«riu tarifai svarbÅ«s. Jie neveikÄ— taip, kaip tikÄ—tasi, Å¾monÄ—s buvo pasirengÄ™ prisitaikyti ir neÄ¯tikÄ—tinai greit prisitaikÄ— prie to, kas Ä¯vyko.
Tai, kad JAV nacionalinio saugumo strategija EuropÄ… pateikia kaip didelÄ™ problemÄ…, turÄ—jo nustebinti visus, kurie buvo skaitÄ™ ankstesnÄ™ doktrinÄ…, ankstesnes nacionalinio saugumo strategijas. NaujausiÄ… JAV nacionalinio saugumo strategijÄ… verta perskaityti, nes ji primena prezidento Trumpo mÄ…stysenos nuoraÅ¡Ä…. Kitaip nei strategijose, bandÅ¾iusiose interpretuoti jo Å¾odÅ¾ius, Äia artimiausi prezidento patarÄ—jai bando uÅ¾raÅ¡yti, kaip jis mato pasaulÄ¯. Jis turi teisÄ™ viskÄ… vertinti taip, kaip jam atrodo, bet pasirinkti nacionalinio saugumo strategijÄ… turi JungtinÄ—s Valstijos. Vis dÄ—lto Å¡ioje strategijoje yra trys labai svarbÅ«s punktai. PradÄ—siu nuo labiausiai stebinanÄioÂ â€“ Afrikai skirta vos pusÄ— puslapio. Tai turÄ—tÅ³ nustebinti visus, kurie Å¾ino 2100 metÅ³ prognozes: manoma, kad 40 proc. pasaulio gyventojÅ³ sudarys afrikieÄiai. 1900 m. Afrikoje gyveno tik 8 proc. Å¾monijos. Anuomet 25 proc. pasaulio gyventojÅ³ priklausÄ— Europai. Manoma, kad 2100 m. tik 6 proc. bus kilÄ™ iÅ¡ Senojo Å¾emyno. Keista, kad JAV nacionalinio saugumo strategija ignoruoja AfrikÄ…, kur vyks toks didÅ¾iulis demografinis bumas. LotynÅ³ Amerika, Å¾inoma, irgi labai svarbi.
Daug kalbama apie Monroe doktrinÄ… ir Ä¯takos sferas. TaÄiau kÄ… Å¡iais laikais reiÅ¡kia Ä¯takos sfera? Å altojo karo metu tai buvo labai aiÅ¡ku. Daugiausia prekiauta arba su sovietais, arba su amerikieÄiais. KuriÄ… pusÄ™ kas pasirinks, lÄ—mÄ— politinis reÅ¾imas. Dabar pasaulis toks nÄ—ra, beveik visi prekiauja su Kinija, tiekianÄia maÅ¾daug 50 proc. pasaulio pramonÄ—s produkcijos. Tai labai susijÄ™ su technologijomis. Pasakykite man, su kuo dalijatÄ—s duomenimis, ir aÅ¡ jums pasakysiu, kam esate geopolitiÅ¡kai iÅ¡tikimas.
Mirjana TomiÄ‡. Vienas iÅ¡ naujosios Monroe doktrinos tikslÅ³ yra sustabdyti Kinijos Ä¯takÄ…, daromÄ… LotynÅ³ Amerikai.
Ivan Krastev. KÄ… Ä¯manoma sustabdyti? Gamtos iÅ¡tekliÅ³ naudojimÄ…? Galima neleisti Kinijos technologijoms patekti Ä¯ LotynÅ³ AmerikÄ…, esu tikras, kad bus bandoma tÄ… daryti. TaÄiau tai nÄ—ra paprasta. Suvokti Ä¯takos sferas daug lengviau apie jas raÅ¡ant, negu tÄ… darant praktiÅ¡kai.
O tada Å¡auna Ä¯ galvÄ… mintis apie EuropÄ…. Å½inoma, Äia slypi didelÄ— ironija. Pagrindinis Amerikos prezidento kaltinimas Europai tas, kad ji pernelyg amerikanizuota. DaugiakultÅ«riÅ¡kumas ir tam tikras klasikinÄ—s nacionalinÄ—s valstybÄ—s ribÅ³ perÅ¾engimas yra suvokiamas kaip Europos amerikanizacija. JungtinÄ—s Valstijos staiga nutarÄ—, kad joms nepatinka amerikanizuota Europa ir kad europieÄiai turÄ—tÅ³ vÄ—l tapti tokiais, kokie buvo anksÄiau.
Gyvename pasaulyje, kuriame visi esame migrantai. Pagrindinis skirtumas dabar tas, kad migrantai atvyksta daugiausia iÅ¡ uÅ¾ VakarÅ³ ribos, tikÄ—damiesi geresnÄ—s ateities. Dauguma radikaliosios deÅ¡inÄ—s rinkÄ—jÅ³ balsuoja uÅ¾ migrantÅ³ grÄ…Å¾inimÄ… atgal. Taigi vyksta migracija erdvÄ—je ir migracija laike, bet iÅ¡ esmÄ—s niekas nesijauÄia patogiai ten, kur atsiduria.
Viena Ä¯domiausiÅ³ istorijÅ³ 2025 m. buvo ta, kad Amerikos prezidentas staiga pradÄ—jo elgtis kaip monarchas. NepamirÅ¡kime, kad Amerika buvo sukurta kaip Naujasis pasaulis, prieÅ¡ingas senajai Europos monarchijai. Trumpas stebina, sakyÄiau, viskuo, pavyzdÅ¾iui, priimdamas dovanas, antai lÄ—ktuvÄ… iÅ¡ Kataro. Esu bulgaras ir, tiesÄ… sakant, negaliu labai piktintis korupcija, Å¾inau netgi teigiamÅ³ dalykÅ³, susijusiÅ³ su ja. Bet JAV atvirai demonstruoja galiÄ…, kai vieni Å¾monÄ—s laikomi svarbesniais uÅ¾ kitus.
Mirjana TomiÄ‡. Koks, jÅ«sÅ³ manymu, svarbiausias 2025 m. pokalbis?
Ivan Krastev. ManyÄiau, Xi Jinpingo ir Vladimiro Putino paÅ¡nekesys, kai jiedu neÅ¾inojo, kad mikrofonas vis dar Ä¯jungtas, ir pradÄ—jo kalbÄ—ti, neva kai kurie asmenys tikriausiai gyvens iki 150 metÅ³, visa tai bus susijÄ™ su organÅ³ persodinimu ar panaÅ¡iai. Tai dramatiÅ¡kas pokalbis. Ä®sivaizduokite, kad politiniai lyderiai tiki, gyvensiantys iki 150 metÅ³. Kaip tas keiÄia jÅ«sÅ³ supratimÄ… apie valdÅ¾iÄ… ir jos perdavimÄ…? Arba jei kai kurie Å¾monÄ—s galÄ—tÅ³ gyventi iki 250 metÅ³? Ar tokio amÅ¾iaus sulauktÅ³ visi? OrganÅ³ persodinimas nÄ—ra paprastas dalykas. Staiga atsidurtume pasaulyje, kokÄ¯ pavaizdavo senovÄ—s graikÅ³ mitologija. AtsirastÅ³ keli â€žnemirtingiejiâ€œ tarp daugybÄ—s mirtingÅ³jÅ³. O socialinÄ— nelygybÄ—, santykiai tarp vienÅ³ ir kitÅ³ bÅ«tÅ³ visiÅ¡kai kitokio lygio negu Å¡iandieninÄ— situacija.
Mirjana TomiÄ‡. GrÄ¯Å¾kime prie Europos mirtingÅ³jÅ³. RaÅ¡Ä—te, kad Europa, buvusi taikos projektas, tampa karo projektu, tÄ… iÅ¡provokavo Putino plataus masto invazija Ä¯ UkrainÄ…. Å iomis dienomis itin daug kalbama apie karÄ…. NATO generalinis sekretorius Markas Rutte sakÄ—, kad naujas karas gali bÅ«ti panaÅ¡us Ä¯ tÄ…, kokÄ¯ iÅ¡kentÄ— mÅ«sÅ³ seneliai ar proseneliai. Perfrazuojant PrancÅ«zijos armijos vadÄ…, jauni Å¾monÄ—s turÄ—tÅ³ bÅ«ti tam pasirengÄ™, jei Ukraina pralaimÄ—s. TaÄiau tuo pat metu, remiantis Politico apklausa, 45 proc. Vokietijos ir 37 proc. PrancÅ«zijos gyventojÅ³ nepritaria, kad parama Kyjivui bÅ«tÅ³ didinama, netgi ragina jÄ… maÅ¾inti. Ar mes, mirtingieji, suvokiame karo grÄ—smÄ—s mastÄ…? Ar turÄ—tume ruoÅ¡tis kariauti? O gal verÄiau skristi paskutiniu lÄ—ktuvu arba plaukti laivu Ä¯ LotynÅ³ AmerikÄ…?
Ivan Krastev. Mano manymu, didÅ¾iausia Europos projekto sÄ—kmÄ— buvo ta, kad karÄ… jis pavertÄ— neÄ¯sivaizduojamu. EuropieÄiai nebuvo tokie naivÅ«s, kad patikÄ—tÅ³, esÄ… susidÅ«rimÅ³ nebus. TaÄiau darÄ—si sunku Ä¯sivaizduoti ne konfliktÄ…, bet didelÄ¯ karÄ…. O tai, kas dedasi Ukrainoje, yra Rusijos sukeltas plataus masto karas â€“ 2026-Å³jÅ³ sausÄ¯ jis jau bus trukÄ™s ilgiau negu naciÅ³ karas prieÅ¡ sovietus 1941â€“1945 m.Â
PadÄ—tis pasikeitÄ—, vÄ—l kamuoja baimÄ—, kad karas prie vartÅ³. Europos Å¡alys Å¡iuo atÅ¾vilgiu labai susiskaldÅ¾iusios, o lygindamos karus prieina prie visiÅ¡kai skirtingÅ³ iÅ¡vadÅ³. Ar Ukraina, kaip Serbija 1913-aisiais, Ä¯vels visÄ… EuropÄ… Ä¯ karÄ…? Taip mananti europieÄiÅ³ dalis sako, kad neturÄ—tume provokuoti istorijos, nes pateksime Ä¯ tuos paÄius spÄ…stus. Å½monÄ—ms nereikia bÅ«ti prorusiÅ¡kai nusiteikusiems, kad tuo patikÄ—tÅ³. Jie bijo, jei pirksime daugiau ginklÅ³ ir labiau remsime UkrainÄ…, karas dar labiau priartÄ—s.
Kiti sako: ne, dabar ne 1913-ieji, o 1939-ieji, dÄ—l Ukrainos vyksta kaÅ¾kas panaÅ¡aus Ä¯ Miuncheno sÄ…mokslÄ…, jei nesustabdysime rusÅ³ dabar, jie neiÅ¡vengiamai puls EuropÄ…â€¦
Mirjana TomiÄ‡. Kuo jÅ«s pats tikite?
Ivan Krastev. Nemanau, kad tai panaÅ¡u Ä¯ 1913-uosius ar 1939 metus, taÄiau tokio tipo istorijos atspindi pagrindines Å¾moniÅ³ reakcijas. Dalis Å¡iÅ³ reakcijÅ³ yra individualios, bet dauguma jÅ³ tampa nacionalinÄ—mis. Jau anksÄiau esu sakÄ™s, kad Europa gali turÄ—ti bendrÅ³ svajoniÅ³, bet Å¡aliÅ³ koÅ¡marai yra grieÅ¾tai nacionaliniai. Negalima kaltinti lenkÅ³, kad jie jauÄiasi kaip 1939-aisiais, nes tie metai juos Å¾iauriai sukrÄ—tÄ—. PrasidÄ—jus karui, ECFR atliko apklausÄ…, ko Å¾monÄ—s bijo labiausiai. Vokietijai ir PrancÅ«zijai didÅ¾iausiÄ… baimÄ™ kÄ—lÄ— branduolinis karas. Lenkija ir Baltijos respublikos nerimavo dÄ—l galimos okupacijos. Tai ne tokia pati baimÄ—. Nemanau, kad Å¡ie skirtumai lengvai Ä¯veikiami. Be to, visi Å¡ie skirtingai mÄ…stantys Å¾monÄ—s gali pasirodyti absoliuÄiai teisÅ«s.
Jei atstovaujate vyriausybei, reikÄ—s uÅ¾imti aiÅ¡kiÄ… pozicijÄ…. Kils klausimÅ³ dÄ—l gynybos iÅ¡laidÅ³. TurÄ—kime omenyje, kad iÅ¡laidos gali nepatikti gyventojams, todÄ—l tuo pasinaudos ir Ä¯ valdÅ¾iÄ… ateis ekstremistai. DidelÄ—s ginkluotÄ—s negali sau leisti, pavyzdÅ¾iui, Vokietija, kur kraÅ¡tutiniai deÅ¡inieji tik ir laukia savo â€žÅ¾vaigÅ¾dÅ¾iÅ³â€œ valandos.
Kita vertus, Å¾monÄ—s teiraujasi, kÄ… darys Rusija, tÄ… ar anÄ…? Mes neÅ¾inome, ko Maskva pasirengusi griebtis. Beje, ji nÄ—ra asmuo. TaÄiau ten yra Å¾mogus, kuris vienvaldiÅ¡kai priima daugumÄ… sprendimÅ³. Mes neÅ¾inome, kas jam Å¡aus Ä¯ galvÄ…. Be to, politikos mokslas analizuoja ne ketinimus, o gebÄ—jimus. Klausimas ne tas, ko kam norisi. Problema ta, kÄ… kas galÄ—tÅ³ padaryti. Ir jei manome, kad kaÅ¾kas pajÄ—gus padaryti kaÅ¾kÄ… baisaus, turÄ—tume bÅ«ti pasirengÄ™ Ä¯ tai reaguoti. Kalbama apie gebÄ—jimus. Kaip sako politologai, gebÄ—jimai apibrÄ—Å¾ia ketinimus.
Mirjana TomiÄ‡. Taip, bet politikÅ³ pareiÅ¡kimÅ³, kad artÄ—ja karas, daugÄ—ja. O mes, mirtingieji, turÄ—tume Ä¯siklausyti Ä¯ tai, kÄ… jie sako.
Ivan Krastev. Vienu lygmeniu bandoma mobilizuoti gyventojus, bet Å¾monÄ—s nÄ—ra pasirengÄ™ Å¾Å«ti. Nuo Å altojo karo pabaigos auka nebÄ—ra socialinÄ—s sutarties dalis. VyriausybÄ—s nesijauÄia turinÄios teisÄ™ praÅ¡yti Å¾moniÅ³, kad jie pasiaukotÅ³. Tai didelis pokytis. Beje, tai pagrindinÄ— Europos projekto sÄ—kmÄ—. VisuomenÄ—s yra postherojiÅ¡kos. Suvokia auganÄiÄ… grÄ—smÄ™, taÄiau nemano, kad reikÄ—tÅ³ mobilizuoti jaunÄ…jÄ… kartÄ….
Apklausos gali rodyti, kad Å¾monÄ—s pritaria grÄ¯Å¾imui prie klasikinÄ—s mobilizacijos, stiprios kariuomenÄ—s ir iÅ¡laidÅ³ gynybai didinimo. TaÄiau tam pritaria daugiausia vyresnÄ—s kartos. MaÅ¾iausiai entuziastingai militarizacijÄ… vertina tie, kuriems tektÅ³ eiti Ä¯ frontÄ…. Kalbant apie prognozes, manau, kad per ateinanÄius deÅ¡imt metÅ³ matysime didelÄ¯ branduoliniÅ³ ginklÅ³ plitimÄ….
Kiekviena vyriausybÄ— privalo uÅ¾tikrinti savo gyventojams tam tikrÄ… apsaugos lygÄ¯ ir Å¡alies gynybÄ…. PoÅ¾iÅ«ris Ä¯ NATO 2025-aisiais dramatiÅ¡kai pasikeitÄ—. AnksÄiau Europoje, ypaÄ jos Rytuose, Å¡is aljansas beveik prilygo religijai. Kilus bet kokiems klausimams apie saugumÄ…, uÅ¾tekdavo paminÄ—ti NATO ir pokalbis baigdavosi. TaÄiau iÅ¡manantys istorijÄ… Å¾ino ir kitokiÄ… religijÄ…Â â€“ tai garsioji prancÅ«zÅ³ Maginot linija, tobuliausia tarpukario gynybiniÅ³ Ä¯tvirtinimÅ³ sistema.Â
NATO yra tokia pat veiksminga kaip ir amerikieÄiÅ³ Ä¯sipareigojimas ginti EuropÄ…. NÄ—ra jokios sutarties, kuri apgintÅ³. VienintelÄ— viltis yra jÅ«sÅ³ pagrindinio saugumo partnerio pasirengimas bÅ«ti gynybos dalimi. Bet Donaldas Trumpas neleidÅ¾ia to laikyti savaime suprantamu dalyku.
Viena iÅ¡ prieÅ¾asÄiÅ³, kodÄ—l tikÄ—jomÄ—s efektyvios pagalbos, ta, kad Vokietijos ir Lenkijos teritorijoje buvo daug amerikieÄiÅ³ kariÅ³, ketinusiÅ³ ginti saviÅ¡kius. TaÄiau dÄ—l JAV karinio pasitraukimo grÄ—smÄ—s europieÄiai, ypaÄ kai kurios maÅ¾esnÄ—s pasienio Å¡alys, pavyzdÅ¾iui, Baltijos valstybÄ—s, yra priverstos Ä¯sivaizduoti savo gynybÄ… be amerikieÄiÅ³, jei kalbama ne apie totalÅ³ branduolinÄ¯ karÄ…, bet apie agresyvias provokacijas. Europa tapo karo projektu ne tik todÄ—l, kad suprato Å¾iauriÄ… tiesÄ…Â â€“ karas yra Ä¯manomas, bet ir dÄ—l to, kad jis vyks be amerikieÄiÅ³. Profesionalams tai reiÅ¡kia tÄ… patÄ¯, tarsi kaÅ¾kas perbraiÅ¾ytÅ³ pasaulio Å¾emÄ—lapÄ¯.
Mirjana TomiÄ‡. Ar Ä¯sivaizduojate Europos gynybos strategijÄ…, jeigu amerikieÄiai iÅ¡ tikrÅ³jÅ³ neatvyks? Ar Europa apskritai turi strategijÄ…?
Ivan Krastev. Galima turÄ—ti strategijÄ…. Kiekvienas jÄ… turi. Strategija yra dokumentas. TaÄiau mes neÅ¾inome, kÄ… darys Å¾monÄ—s, kaip reaguos institucijos. Kai 2022 m. vasarÄ¯ rusai pradÄ—jo plataus masto invazijÄ…, pradÄ—ta kalbÄ—ti apie ukrainieÄiÅ³ reakcijÄ…, apie rusÅ³ prielaidas. NetikÄ—kite apklausomis apie tai, kaip Å¾monÄ—s elgsis karo metu.
Pateiksiu Ukrainos 2021 m. duomenisÂ â€“ 25 proc. gyventojÅ³ labai skeptiÅ¡kai vertino vyriausybÄ™. Daugelis sakÄ—, kad jÅ³ Å¡alis neÄ¯stengs apsiginti. O tada ateina apsisprendimo momentas. Staiga atsiranda lyderis, bet ne automatiÅ¡kai pagal pareigas. Å½monÄ—s rizikavo savo gyvybe, savanoriÅ¡kai prieÅ¡indamiesi agresijai. Jie jau ketverius metus kovoja su daug didesne Å¡alimi, turinÄia daug didesnÄ™ armijÄ… ir ekonomikÄ…. Yra psichologinis momentas, kurÄ¯ kare sunku numatyti ir kurio nÄ—ra jokioje strategijoje. IstoriÅ¡kai Å¾inome, kad neÄ¯manoma to prognozuoti.
Esu tikras, kad Europa didins savo gynybos pajÄ—gumus. TaÄiau problema ta, kas nusprÄ™s, kokiÅ³ ginklÅ³ reikia. Amerikos atveju tai Pentagonas, kuris pasakys Ä¯monÄ—ms: â€žmums reikia dronÅ³â€œ arba â€žmums reikia lÄ—ktuvÅ³â€œ. Nes dramatiÅ¡kai keiÄiasi pats karo pobÅ«dis. Manau, Europoje paÄios gynybos Ä¯monÄ—s sprendÅ¾ia, kÄ… gaminti, nes neturime nei Europos armijos, nei vienos vyriausybÄ—s, kuri galÄ—tÅ³ nusprÄ™sti, ko iÅ¡ tikrÅ³jÅ³ reikia.
O keliauti laivu ar lÄ—ktuvu Ä¯ LotynÅ³ AmerikÄ…? PasikeitÄ— ir tai, kur galÄ—tume iÅ¡vykti. Ä®sivaizduokite, kad iÅ¡tiko didelÄ— krizÄ—. PrieÅ¡ kelis deÅ¡imtmeÄius Vienoje daugelis Å¾moniÅ³ svarstÄ—, kur galÄ—tÅ³ iÅ¡vykti. Paprastai vykdavo Ä¯ AmerikÄ…, bet dabar negalite bÅ«ti tikri, ar tai gera mintis. Europa gali bÅ«ti vieta, kurioje jauÄiate krizÄ™, bet, Å¾iÅ«rint iÅ¡ Å¡alies, ji irgi yra klestinti, tam tikru atÅ¾vilgiu stabiliausia vieta. Tai paradoksasÂ â€“ nÄ—ra lengva net pasirinkti, kur iÅ¡vykti.
Mirjana TomiÄ‡. NorÄ—Äiau grÄ¯Å¾ti prie psichologinio aspekto. Ar mokomÄ—s gyventi, jausdami karo grÄ—smÄ™, o kraÅ¡tutiniÅ³ deÅ¡iniÅ³jÅ³ verÅ¾imÄ…si valdÅ¾ion laikydami normaliu procesu? Ar tai tas pats, kaip Å¡Å«kauti â€žvilkas puola, vilkas puolaâ€œ, nors netikime, kad vilkas iÅ¡ tikrÅ³jÅ³ ateis?
Ivan Krastev. Manau, tai iÅ¡skirtinis istorijos tarpsnis, darantis normalumo Ä¯spÅ«dÄ¯. Karo nebuvimas Europoje, ypaÄ Å¾emyno Vakaruose, iÅ¡skyrus karÄ… Jugoslavijoje, anksÄiau nedarÄ— tokio Ä¯spÅ«dÅ¾io, kokÄ¯ daro dabar. â€žKaras atrodo toks pat senas kaip ir Å¾monija, o taika yra Å¡iuolaikinis iÅ¡radimasâ€œ,Â â€“ sakÄ— garsus karo istorikas seras Henry's Maine'as.Â
Mirjana TomiÄ‡. Bet gal dabar, kaiÂ Å¾iniasklaida rodo karus realiu laiku, viskas atrodo Å¡iek tiek kitaip?
Ivan Krastev. NeÅ¾inau, kÄ… tiksliai matome, nes esame perkrauti Ä¯vairia Å¾iauria medÅ¾iaga, taÄiau beveik viskas iÅ¡traukta iÅ¡ konteksto. Esame uÅ¾versti vaizdais, kai kurie iÅ¡ jÅ³ tiesiog pribloÅ¡kiantys. Tai viena, bet visai kas kitaÂ â€“ Ä¯sivaizduoti save kare. Karas apima ne tik tai, kas vyksta mÅ«Å¡io lauke. Å iuo metu didÅ¾iojoje Ukrainos dalyje, ypaÄ RytÅ³ pusÄ—je, elektra tiekiama tik Å¡eÅ¡iasâ€“dvylika valandÅ³ per parÄ…. NeÅ¾inia, kiek ilgai tas tÄ™sis. Stoka keiÄia gyvenimÄ…. NutrÅ«kÄ™s miegas yra problema. Ä®sivaizduokime bombardavimo iÅ¡puolius, bÅ«tinybÄ™ beveik kiekvienÄ… vakarÄ… su Å¡eima skubÄ—ti Ä¯ slÄ—ptuves. Nesantiems fronto linijoje nuÅ¾udymo rizika yra gerokai maÅ¾esnÄ—, taÄiau visiÅ¡kai pakeiÄia gyvenimo bÅ«dÄ…. Tiesiog pabandykime bent vienÄ… mÄ—nesÄ¯ keltis kiekvienÄ… vakarÄ… 12 valandÄ…, kaÅ¾kur praleisti keturias valandas, tada grÄ¯Å¾tiÂ â€“ pamatysime, kad pasaulis jau visai kitoks. VaizduotÄ— smarkiai pasikeiÄia. Viskas matoma kitaip. Tai ne televizorius, kurÄ¯ galima iÅ¡jungti.
Prisimenu senÄ… graÅ¾Å³ Halo Ashly'o filmÄ… â€žBÅ«ti tenâ€œ (1979) apie sodininkÄ…, kuris visÄ… gyvenimÄ… arba sodininkavo, arba Å¾iÅ«rÄ—jo televizoriÅ³, perjunginÄ—damas kanalus nuotolinio valdymo pulteliu. KartÄ…, kai iÅ¡Ä—jÄ™s Ä¯ gatvÄ™ jis yra uÅ¾puolamas, irgi bando perjungti kanalÄ…, taÄiau nepavyksta. KartkartÄ—mis atrodo, kad Europa atsidÅ«rusi to sodininko vietoje. Kai matome didelÄ™ krizÄ™, karÅ¡tligiÅ¡kai bandome perjungti kanalÄ…. Deja, tai ne televizijaÂ â€“ esame gatvÄ—je.
Mirjana TomiÄ‡. Ko 2026 m. tikitÄ—s iÅ¡ Europos, judanÄios tokiu neÄ¯tikÄ—tinu greiÄiu? Gal net iÅ¡krisime iÅ¡ traukinio, jeigu jis dar labiau greitÄ—s?
Ivan Krastev. Susitelksiu Ä¯ tris dalykus. Tikiuosi, Ukrainoje vienaip ar kitaip bus sudarytos tam tikros paliaubosÂ â€“ tikriausiai ne dabar, kaip tikimasi, bet vÄ—liau. JÅ³ kontÅ«rai gali bÅ«ti labai skirtingi. Jeigu tai bus neteisinga taika, kurios ukrainieÄiai nepriims, kils didÅ¾iulÄ— migracijos krizÄ—. Å Ä¯ kartÄ… bÄ—gs ne tik Å¾monos ir vaikai. AtsiÅ¾velgiant Ä¯ politinÄ™ dinamikÄ… Europos Å¡alyse, buvusiÅ³ kareiviÅ³ plÅ«stelÄ—jimas Ä¯ ES bus didelÄ— problema. TaÄiau nemanau, kad toks pats kovÅ³ intensyvumas tÄ™sis visus 2026 metus.
Antra, Vengrijos rinkimai, vyksiantys balandÅ¾io mÄ—nesÄ¯, Europai bus itin svarbÅ«s dÄ—l daugelio prieÅ¾asÄiÅ³. Kokia Å¡alies vyriausybÄ— spindÄ—s naujajame politiniame ES â€žÅ¾vaigÅ¾dyneâ€œ? Juk prezidentas Trumpas labai aiÅ¡kiai pasakÄ—, kad turi tam tikrÅ³ politiniÅ³ preferencijÅ³ ir su jomis susijusiÅ³ draugÅ³. Ponas Orbanas yra ne tik seniausias Trumpo draugas Europoje, bet ir, mano nuomone, strategiÅ¡kai labiausiai jÄ¯ palaikantis asmuo uÅ¾sienyje. DidelÄ— intelektualinÄ—s, finansinÄ—s ir institucinÄ—s Europos kraÅ¡tutiniÅ³ deÅ¡iniÅ³jÅ³ infrastruktÅ«ros dalis yra Vengrijoje. Pagrindiniai Europos kraÅ¡tutiniÅ³ deÅ¡iniÅ³jÅ³ ryÅ¡iai su Amerikos MAGA judÄ—jimu vyksta per Vengrijos kanalus. Jei Orbanas laimÄ—s rinkimus, tai sustiprins Trumpo radikaliÄ… deÅ¡inÄ™ Europoje ir turÄ—s Ä¯takos kitoms Å¡alims. Jei Orbanas pralaimÄ—sÂ â€“ o tai, Å¾inoma, bÅ«tÅ³ istorijos ironija, â€“ tai reikÅ¡ kraÅ¡tutiniÅ³ deÅ¡iniÅ³jÅ³ saulÄ—lydÄ¯ Europoje. Istorija garsÄ—ja humoro jausmu. Taigi neturÄ—tume nuvertinti ir Å¡ios galimybÄ—s. Gali bÅ«ti visaip.
Mirjana TomiÄ‡. PrieÅ¡ aptariant treÄiÄ… dalykÄ…, trumpai pakomentuokite, ar didesnÄ™ Ä¯takÄ… artÄ—jantiems rinkimams Europoje darys Rusija ar JAV?
Ivan Krastev. Tai priklauso nuo Å¡alies, bet manau, kad JAV.
TreÄias svarbus punktasÂ â€“ Amerikos vidurio kadencijos rinkimai. Jie nedaug kÄ… pakeis Amerikoje. TaÄiau, jei demokratai laimÄ—s triuÅ¡kinamai, prezidentas Trumpas atrodys silpnas. Tuomet daug lems tai, kokios strategijos nusprÄ™s laikytis MAGA Å¡alininkai Europoje. JAV esant labai poliarizuotoms, kyla rizika, kad kiekvienas Amerikos prezidento pasikeitimas virs reÅ¾imo pasikeitimu Senajame Å¾emyne. Atsiranda respublikonai ir skatina stiprÅ³ antiliberalÅ³ judÄ—jimÄ…. O tada ateina demokratai, kovojantys su kraÅ¡tutiniais deÅ¡iniaisiais.
Å iuo metu, manau, galÄ—tume iÅ¡ esmÄ—s persvarstyti derybas tarp Europos politiniÅ³ partijÅ³, Ä¯skaitant kraÅ¡tutinius deÅ¡iniuosius, kad pamatytume, ar Ä¯manomas koks nors europietiÅ¡kas sutarimas. Ar yra kaÅ¾kas, dÄ—l ko galÄ—tume susitartiÂ â€“ dÄ—l ES vaidmens pasaulyje, strateginiÅ³ jos santykiÅ³ su JAV, nepriklausomai nuo to, kas yra valdÅ¾ioje? Ar tai Ä¯manoma? IÅ¡ dalies galbÅ«t, bet politika tapo tokia poliarizuota, kad nÄ—ra beveik nieko, kas galÄ—tÅ³ konsoliduoti. TÄ… matome daugelyje Å¡aliÅ³, pavyzdÅ¾iui, Lenkijoje.
Manau, turÄ—tume atkreipti dÄ—mesÄ¯ Ä¯ Å¡iuos tris dalykus: tam tikros rÅ«Å¡ies paliaubÅ³Â â€“ nesakysiu taikosÂ â€“ perspektyvÄ… Ukrainoje; Vengrijos rinkimus, kurie gali pakrypti bet kuria linkme; ir kokÄ¯ poveikÄ¯ turÄ—s JAV vidurio kadencijos rinkimai, jeigu Trumpas pasirodys silpnesnis. Svarbu ne tiek tai, kas nutiks JAV, o kaip tas paveiks skirtingÅ³ politiniÅ³ partijÅ³ ir jÅ³ lyderiÅ³ Europoje skaiÄiavimus.
Ir Å¡tai ateina svarbiausias momentas. Esu tikras, kad esminis dalykas, susijÄ™s su 2026-aisiais, bus tai, apie kÄ… Å¡iandien nekalbame. Nes psichologiÅ¡kai paprastai geriausiai Ä¯Å¾velgiame tai, ko nesitikime. Jei rengiatÄ—s kÄ… nors pamatyti, kad ir kaip viskas klostytÅ³si, niekada nenustebsite. BÅ«tent staigmena, netikÄ—tumas didele dalimi formuoja politinÄ™ realybÄ™.