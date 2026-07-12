La isla del amor EE. UU.: Parmida Keshani revela cómo los productores abordaron la salida de Alannah Keyser por el uso de la palabra con N.

¿Quién es ese ingenioso locutor escocés en Love Island?

Iain Stirling hace doble turno como narrador tanto de Love Island UK como de Love Island USA—y durante la filmación, también tiene un horario ajustado.

“A las 12 del mediodía hora del Reino Unido, me conectaba a Love Island UK,” detalló el comediante escocés a TODAY en 2024. “Para ese momento, el programa ya está casi terminado. Luego escribiríamos durante dos o tres horas. Terminábamos alrededor de las 4, 4 y media. Luego, daba cena al niño, hora de baño, hora de dormir—me encantaría que fuera más rock ‘n’ roll que eso, pero esa era mi vida. Luego, cenaba algo, y luego me conectaba a Love Island USA a las 8 y media, lo cual es realmente temprano en la hora de Fiji.”

Stirling ve un corte aproximado desde casa a través de Zoom, explicó el productor ejecutivo Parrish a The Wrap, y él y los escritores simplemente están “observando cosas graciosas en la escena, o recordatorios de lo que ha sucedido en la historia, que se graba… en casa en su micrófono.”

Su narración se añade al episodio antes de que se envíe a la equipo legal y de estándares de Peacock (que a veces tiene notas que requieren cambios de último minuto).

“Intentábamos terminar alrededor de las 12 o 1 de la mañana, luego me quedaba despierto hasta las 2 y media o 3—lo cual aún no es el final del programa para EE.UU.,” dijo Stirling a TODAY. “En un mundo ideal, me quedaría despierto hasta las 5, 6 de la mañana, pero eso básicamente involucraría que nunca duerma.”

Prueba de que la franquicia puede producir un vínculo eterno: Stirling se casó con la ex presentadora de Love Island UK Laura Whitmore en 2020 y dieron la bienvenida a una hija en marzo de 2021.