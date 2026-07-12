LISA DAFTARI: Lindsey Graham entendió el papel de Estados Unidos en el mundo y por qué es importante

NUEVO¡Ahora puedes escuchar los artículos de Fox News!

El senador Lindsey Graham se ha ido, y con él se va una voz que Washington no puede reemplazar fácilmente.

Tenía 71 años y acababa de regresar de Ucrania, uno de los muchos viajes que hizo en los años transcurridos desde la invasión de Rusia.

He cubierto la política exterior el tiempo suficiente para saber lo raro que era. En una era en la que la mayoría de los políticos hablan con eslóganes, Graham realmente entendió los intrincados matices.

LINDSEY GRAHAM, SENADORA DE CAROLINA DEL SUR QUE PASÓ DE RAÍCES DE PUEBLOS PEQUEÑOS A CORREDOR DE PODER DEL GOP, MUERE A LOS 71 AÑOS

Conocía el Medio Oriente. Entendía el régimen de Irán y por qué nunca renunciarían a sus armas ni reformarían su retórica deshonesta. Abogó por el apoyo de Ucrania en su guerra con Rusia. Podría explicar por qué los Acuerdos de Abraham fueron una revolución estratégica que necesitaba ampliarse e impulsarse.

Leyó informes de inteligencia, asistió a las sesiones informativas y luego apareció en la televisión el domingo por la mañana y los tradujo para el pueblo estadounidense en un lenguaje sencillo.

Era uno de los pocos legisladores que podía hacer eso. Ese trabajo de traducción es más importante de lo que la mayoría de la gente cree. La política exterior estadounidense generalmente se ve afectada por la brecha entre lo que nuestra comunidad de inteligencia sabe y lo que el votante promedio escucha. Lindsey cerró esa brecha.

18 REPUBLICANOS DESAFIAN A TRUMP PARA APROBAR EL PAQUETE DE AYUDA PARA UCRANIA DIRIGIDOS A LA LUCHA DE VETO

También era una de las pocas personas que contaba con la atención del presidente Donald Trump en materia de seguridad nacional, y la utilizó.

Los presidentes reciben múltiples y diferentes opiniones cada día. Sólo escuchan un puñado de voces. Graham fue uno de ellos y utilizó ese acceso con Ucrania, Israel y el pueblo iraní en lugar de hacerlo para beneficio personal.

Cuando los disidentes iraníes dentro y fuera del régimen lo llamaron con adoración “tío Lindsey”, mostraron aprecio por su defensa. Nombró a sus prisioneros políticos en el Senado.

Se reunió con sus familias y con el príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi, escuchando y apoyando al pueblo iraní mientras impulsaba una política que priorizara la seguridad estadounidense. En un pueblo lleno de gente que habla de derechos humanos, él hizo algo al respecto.

DISIDENTES IRANÍES APROVECHAN OBSERVACIONES DE TRUMP SOBRE LA RESISTENCIA ARMADA, IMPULSANDO EL RENACIMIENTO DE LA DOCTRINA REAGAN

Y luego estaba Israel. El apoyo de Graham al Estado judío fue firme y arraigado en una política exterior estadounidense como una cuestión de ciencia estratégica. Entendió que Israel es la base de operaciones avanzada de Estados Unidos para la civilización occidental en el vecindario más disputado del planeta.

Un Israel fuerte disuade a Irán, estabiliza el Golfo Pérsico, protege las rutas marítimas y envía señales a todos los adversarios, desde Beijing hasta Caracas, de que Estados Unidos no abandona a sus amigos.

Ésa era su línea directa. En una era de guerra narrativa, cuando un vídeo de TikTok o un cántico universitario pueden cambiar la comprensión de una generación sobre un conflicto de 3.000 años en 90 segundos, Graham se negó a negociar con la mafia.

HAGA CLIC AQUÍ PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN FOX NEWS

Creía que la claridad moral era en sí misma un activo de seguridad nacional. Apoyar a los aliados y avisar a los enemigos era el ADN de Estados Unidos. Era el país que describió Ronald Reagan, por el que luchó John McCain y que Lindsey Graham pasó tres décadas en el Congreso defendiendo.

Trabajó con los demócratas cuando era importante y luchó contra ellos ferozmente cuando era más importante. Él pastoreó a los jueces. Reconstruyó el presupuesto de defensa. Estuvo junto a McCain en el desierto y junto a Trump en la Oficina Oval, e hizo que ambas relaciones funcionaran.

Estamos a punto de descubrir cómo sería la política exterior estadounidense sin él. Sospecho que lo extrañaremos más de lo que creemos.

Los ayatolás no lo harán. El Kremlin no lo hará. Hamás no lo hará.

Esa, al final, es la medida más auténtica del hombre.