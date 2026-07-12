Lindsey Graham era insustituible: Senador de Carolina del Sur Tim Scott

El senador republicano de Carolina del Sur Tim Scott estaba emocional al recordar al senador Lindsey Graham después de su repentino fallecimiento el domingo, diciendo “Lindsey Graham era insustituible”.

Scott y Graham sirvieron juntos en el Senado durante 13 años. Recordó cariñosamente a Graham a la presentadora de ABC News “This Week”, Martha Raddatz, como alguien que lo recibió en el Senado como el primer senador negro de Carolina del Sur.

“No olvidaré nunca a Lindsey Graham como alguien que, tan pronto como fui nombrado senador, abrazó mi candidatura para la reelección. Estuvo en la campaña conmigo,” dijo Scott. “Para mi familia, se convirtió en un amigo. Fue uno de los tres o cuatro senadores que invité a mi boda porque Lindsey Graham se había convertido en parte de la familia. Y es algo raro en política, algo raro en la vida encontrar personas que realmente son tus amigos.”

“No conozco a otra persona que haya pasado toda su vida adulta con un propósito: asegurarse de que Estados Unidos siga siendo el país más seguro del planeta para vivir,” agregó Scott. “Pienso en su hermana, y pienso en Estados Unidos – esos serían los dos ingredientes principales para la familia de Lindsey Graham. Él era simplemente ese comprometido con nuestro país.”

Graham falleció a causa de una “enfermedad breve y repentina” el sábado por la noche a los 71 años, según un comunicado de su oficina. Figura influyente en el Partido Republicano, la muerte de Graham sorprendió a senadores de ambos partidos.

Graham había regresado recientemente de su décimo viaje a Ucrania, donde se reunió con el presidente Volodymyr Zelenskyy y visitó un fabricante de drones. A pesar de a menudo chocar en política, Coons y Graham eran amigos cercanos y a menudo viajaban juntos como copresidentes del Comité de Apropiaciones del Senado. En su homenaje a Graham, Coons dijo que lo quería “como a un hermano”.

Graham había sido inicialmente un oponente del presidente Donald Trump en las primarias presidenciales republicanas en 2015, pero se convirtió en uno de sus aliados más cercanos, apoyando su política en Irán y muchas de sus políticas.

Trump escribió en su plataforma de redes sociales, “¡El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido! Siempre estaba trabajando, y era un verdadero patriota americano. ¡Lindsey será muy recordado!”

El embajador de EE. UU. ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, conoció a Graham en Afganistán mientras Graham estaba en servicio de reserva de la Fuerza Aérea y repitió el mensaje de la administración Trump, recordando a Graham como un valiente veterano.

“Siempre cuidó a las tropas, y al final del día, decía que nuestras libertades nunca deben ser dadas por sentado,” dijo Waltz.