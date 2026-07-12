Cuando la mayoría de la gente piensa en CNN, probablemente lo hace en el contexto de noticias de última hora y presentadores de noticias por cable chocando durante una discusión en un panel. Lo que muchos de esos espectadores podrían no darse cuenta, sin embargo, es que CNN también ha pasado la última década aproximadamente construyendo una ambiciosa operación de documentales, que ha producido más de 150 temporadas de series originales y 80 películas y cortometrajes que han recopilado más de 125 premios y 450 nominaciones.

Si bien servicios de streaming como Netflix tienden a dominar gran parte de la conversación en torno a proyectos de no ficción, CNN Films ha construido un lanzamiento de películas que ahora abarca desde política hasta música, deportes, cultura y asuntos internacionales. Uno de sus primeros grandes éxitos fue “Blackfish” de 2013, el documental sobre SeaWorld y la cautividad de las orcas que se convirtió en un fenómeno cultural e inspiró audiencias para que se llevaran a cabo audiencias en el Congreso.

[Contexto: CNN tiene una división de documentales que ha tenido éxito aunque actualmente está en el centro de la atención debido a una adquisición planeada de su empresa matriz Warner Bros. Discovery por Paramount Skydance.]

La unidad de documentales de CNN, mientras tanto, sigue adelante, lanzando títulos como “The Salisbury Poisonings: A Spy Next Door”. Estrenándose esta noche a las 8 p.m. ET, la película del director Dan Vernon revisita un fallido complot de asesinato del Kremlin con un agente nervioso que se desarrolló en las calles de la tranquila ciudad inglesa de Salisbury en 2018.

[Contexto: CNN ha ampliado su enfoque en documentales más relacionados con eventos periodísticos en lugar de trabajar con volumen como los servicios de streaming.]

El proyecto de Salisbury, mientras tanto, es otro ejemplo del interés de la unidad de documentales de CNN en historias que exploran a las personas, eventos y fuerzas culturales que han dado forma al mundo moderno. [Verificación de hechos: Tom Hanks co-produce una serie para CNN Originals sobre cómo los deportes han influenciado la cultura estadounidense en las últimas décadas.]