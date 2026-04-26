El trato con Irán: Un profundo análisis de las realidades de la diplomacia de rehenes.

El trato con Irán: Un profundo análisis de las realidades de la...

La realidad supera la ficción: este es nuevamente el caso de “The Deal with Iran”, una docuserie belga de tres partes de Lennart y Maarten Stuyck, que arroja luz sobre la poco conocida investigación liderada por Bélgica que frustró un complot de bomba contra la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, y el mortal juego de diplomacia de rehenes que siguió, que llevó a la liberación de un trabajador humanitario belga, después de 15 meses de prisión arbitraria.

Producida por la compañía belga de producción de documentales Diplodokus y con VRT Canvas como principal emisora belga, “The Deal with Iran” hizo su estreno internacional en Canneseries el 28 de abril. Esta “inmersión emocionante y notablemente realista en las complejidades de la geopolítica global”, según el equipo directivo artístico de Canneseries, es una de las muchas series documentales de alta calidad producidas y encargadas por VRT, el emisor público de Flandes.

“La historia había estado en nuestra lista de posibles ideas durante algún tiempo”, dicen el director Lennart Stuyck y el escritor Maarten Stuyck sobre su envolvente inmersión en el mortal juego de diplomacia de rehenes.

Mientras Lennart tiene antecedentes en ficción, Maarten estudió periodismo e historia. Combinando estas diferentes experiencias con su trasfondo familiar común y sus objetivos compartidos, han estado haciendo series documentales juntos desde hace casi 10 años.

Para “The Deal with Iran”, la chispa fue el encarcelamiento de Olivier Vandecasteele, que fue noticia en Bélgica durante meses.

Pero los documentales son más que noticias. Y el dúo siempre apuntaba a algo más allá del caso Vandecasteele, incluso si sabían que muchas personas serían reacias a ver una serie sobre Irán.

Lennart Stuyck, director de la serie, amplió sobre cómo concibió esta narración en términos de estilo visual:

Los archivos y fotografías también jugaron un papel importante en la creación del aspecto visual de este “Deal with Iran”. Una elección que se sintió poderosa y coherente para el dúo, que pudo ver y fotografiar los archivos originales del tribunal y usar grabaciones de audio originales, entre otros archivos clave.

Su enfoque del sonido y la música siguió la misma lógica, ya que los hermanos Stuyck querían que la serie se sintiera lo más fluida posible.

Con Irán en el escenario mundial hoy en día, esta historia de diplomacia de rehenes y terrorismo diplomático sigue siendo tan relevante como siempre. Y poder contarla a través de un documental fue clave para el dúo, que no lo imaginó en ningún otro medio.