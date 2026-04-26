Festival de Stagecoach evacuado debido a fuertes vientos que detienen actuaciones.

El Festival Stagecoach fue evacuado brevemente el sábado por la noche después de que vientos fuertes obligaran a los organizadores a detener las actuaciones y despejar los terrenos del festival.

Un mensaje de “evacuación de emergencia” apareció en pantallas en todo el sitio, instruyendo a los asistentes a “moverse rápidamente y calmadamente hacia la salida más cercana”, mientras que las alertas enviadas a través de la aplicación oficial del festival dirigieron a los asistentes a abandonar la zona y mover los vehículos fuera del lugar.

La interrupción afectó a múltiples escenarios en el Empire Polo Club en Indio, California. En el momento de la evacuación, el Escenario Mane, el escenario principal del festival, estaba entre actuaciones, mientras que la actividad en otros lugares se detuvo mientras las multitudes comenzaban a salir.

Los vientos fuertes habían estado aumentando a lo largo del día, con ráfagas intensificándose hacia la noche. Una advertencia de viento estaba en vigor para la zona, con condiciones empeorando después de las actuaciones anteriores en el Escenario Mane.

Jessica Nicholson de Billboard, quien estaba en el lugar, describió la situación que se desarrollaba en el Escenario Palomino, donde una actuación de Gavin Adcock fue interrumpida.

Un video de los asistentes mostraba a miles de festivaleros dirigiéndose hacia las salidas, aunque el ambiente seguía siendo en su mayoría tranquilo mientras las multitudes salían del lugar.

Stagecoach más tarde confirmó a través de las redes sociales que el festival se reanudaría en breve, escribiendo que estaban “trabajando para abrir las puertas y preparar el sitio para su seguridad”, antes de volver a abrir las puertas más tarde en la noche.

El cierre duró aproximadamente 30 minutos antes de que el festival reanudara sus operaciones. Posteriormente, el festival publicó horarios actualizados en sus plataformas sociales, señalando cambios en el horario para el resto de la noche después de la interrupción.

Stagecoach, uno de los festivales de música country más grandes de los Estados Unidos, se celebra anualmente en el mismo lugar que el Festival de Música y Artes de Coachella Valley y regularmente atrae a decenas de miles de asistentes.