Calum McFarlane inicia su segundo mandato provisional al mando del Chelsea esta tarde cuando se enfrentan a Leeds en las semifinales de la Copa FA en Wembley.

McFarlane recibió las riendas después del despido de Liam Rosenior a mediados de semana, un día después de la derrota caótica por 3-0 ante Brighton.

Necesitará levantar el ánimo de lo que parece un grupo de jugadores desmoralizado para un partido contra un Leeds que todavía no está fuera de la lucha por el descenso en la parte inferior de la Premier League tras las victorias este fin de semana de Nottingham Forest, West Ham y Tottenham.

El equipo de Daniel Farke está en buena forma, ya que no ha perdido ninguno de sus últimos siete juegos.

El ganador se enfrentará al Manchester City, que necesitó dos goles tardíos para vencer a Southampton ayer, en la final.

¿Dónde ver Chelsea v Leeds: TV y transmisiones en línea?

El domingo, el partido comienza a las 15:00 BST (10:00 ET / 07:00 PT). La cobertura en vivo por TV en el Reino Unido es en TNT Sports 1, TNT Sports Ultimate y HBO Max.

La transmisión está en la aplicación HBO Max. TNT Sports cuesta £30,99 al mes y está disponible en una amplia gama de dispositivos, incluidos televisores inteligentes y consolas de juegos.

Estadísticas de Chelsea v Leeds

– Seis de los últimos siete encuentros en todas las competiciones entre estos equipos han tenido al menos tres goles, con cuatro de esos partidos que contienen al menos cuatro. – Solo Arsenal (14) y Manchester United (13) pueden superar el total de ocho triunfos en la FA Cup de Chelsea. – United (9) es el único equipo que ha sido subcampeón más veces que Chelsea (8). – Chelsea lleva más de siete horas y 56 minutos sin anotar un gol en los partidos contra equipos de la Premier League. – Los Blues están invictos en los 13 partidos de copa contra Leeds (V9 E4). – Leeds ha ganado cuatro, perdido tres y empatado tres de sus últimos 10 partidos contra Chelsea lejos de Stamford Bridge. – Han perdido solo uno de sus últimos 12 partidos fuera de casa en todas las competiciones, ganando los últimos dos contra Manchester United en la Premier League y West Ham en la FA Cup. – Los Whites están en las semifinales por primera vez desde 1987, cuando perdieron 3-2 ante Coventry City en tiempo extra en Hillsborough. – La victoria enviaría a Leeds a la final por primera vez desde 1973, cuando perdieron el encuentro decisivo 1-0 ante Sunderland. – Una victoria por 1-0 sobre el Arsenal aseguró que levantaran la FA Cup una temporada antes, después de ser vencidos por el Chelsea en su aparición anterior en la final en 1970, perdiendo en el desempate 2-1 después del tiempo extra tras un empate inicial 2-2.