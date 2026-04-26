El nuevo gobierno de Siria abre el juicio público de un ex funcionario del régimen de Assad

En Siria, la población presta mucha atención a un juicio que se está llevando a cabo. Por primera vez, se está realizando un juicio público para criminales vinculados al antiguo régimen de Assad. El régimen cayó el 8 de diciembre después de implosionar en una semana de enfrentamientos con el grupo rebelde Hayat Tahrir al-Sham.

Ahora Siria tiene un nuevo presidente, Ahmed al-Sharaa, quien era el líder anterior de HTS. El nuevo gobierno ha consolidado el poder y también ha traído a varios grupos rebeldes y aliados para crear una coalición más amplia que busca finalmente llevar a juicio a figuras del viejo régimen.

Las autoridades sirias abrieron un juicio público contra Atef Najib. “Najib enfrenta cargos relacionados con crímenes cometidos contra sirios, convirtiéndose así en el primero de varios ex funcionarios del régimen depuesto que se espera comparezcan ante el tribunal”, informó el medio estatal sirio SANA el 26 de abril.

Se espera que los juicios arrojen luz sobre los crímenes cometidos contra el pueblo sirio. Entre los casos que se espera que se examinen se encuentran los abusos en la provincia del sur de Siria, Dara’a, así como el caso de la masacre en el distrito de Tadamoun en Damasco.

Por ejemplo, la BBC señaló recientemente que un “sospechoso clave en uno de los asesinatos más notorios de la guerra civil siria ha sido arrestado, según dijo el ministro del Interior de Siria. Amjad Youssef estaba siendo buscado por la matanza masiva de civiles en abril de 2013 en el distrito de Tadamoun en Damasco.”

En el Palacio de Justicia de Damasco, se ha iniciado el juicio de Najib. “La sesión fue presidida por el jefe del Cuarto Tribunal Penal y se centró en el caso de Atef Najib, el primer acusado en comparecer en el proceso”, mencionó SANA.

“La audiencia contó con la presencia de familiares de las víctimas, así como abogados árabes e internacionales y representantes de medios de comunicación, reflejando un interés más amplio en el proceso. La próxima audiencia en el juicio de los funcionarios del régimen depuesto está programada para el 10 de mayo”, indicó el informe.

Los observadores afirman que la rendición de cuentas está avanzando en Siria. Los sirios que publican en X parecen estar contentos con los juicios. Una mujer escribe que nunca pensó que vería este día. Algunas de las personas que publican sobre el caso han mencionado a varias víctimas del régimen. Un observador publicó que la gente está cantando por la ciudad de Dara’a, recordando cómo esa ciudad se levantó temprano en la rebelión, solo para ver las protestas pacíficas aplastadas por el régimen de Assad.

En otro caso, Yousef parece haber confesado sus crímenes en Tadamoun. Una transcripción de la confesión señala que Yousef admitió reunir a unas 40 personas a las que el régimen de Assad acusaba de ser “terroristas”. Fueron llevados a un gran hoyo que había sido cavado. Se habían colocado neumáticos para forrar el fondo del hoyo. Varios hombres dispararon a las víctimas. “Después de las ejecuciones, pusimos más neumáticos sobre los cuerpos y los prendimos fuego para evitar que el olor a descomposición se propagara por la zona. Luego llenamos el hoyo”, según la transcripción de la confesión publicada en X.