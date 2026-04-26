Lo que sabemos sobre el sospechoso en el tiroteo de la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Lo que sabemos sobre el sospechoso en el tiroteo de la cena...

El sospechoso en el incidente de tiroteo justo fuera de la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca del sábado por la noche es un ingeniero mecánico capacitado que trabaja como tutor y viajó por todo el país para causar “el mayor daño posible”, según fuentes y funcionarios.

El tiroteo, cerca del área principal del magnetómetro para el evento, desató el caos dentro del salón de baile del hotel Hilton, que estaba lleno de miles de periodistas, así como del presidente Donald Trump y miembros de su gabinete.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Cole Allen, de 31 años, de Torrance, California. Trump, en una conferencia de prensa después del incidente, dijo que el pistolero fue capturado en un video de vigilancia corriendo hacia un puesto de control de seguridad del Servicio Secreto.

Las autoridades locales dijeron que el sospechoso fue derribado por las fuerzas del orden después de un intercambio de disparos. El jefe interino del Departamento de Policía Metropolitana de D.C., Jeffrey Carroll, dijo a los reporteros que el sospechoso estaba armado con una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos. Carroll dijo que la información preliminar es que actuaba solo.

Oficiales de seguridad informados sobre la investigación dijeron que Allen se negaba a responder preguntas, pero presuntamente hizo alguna referencia no específica sobre atacar a funcionarios de la administración.

[Contexto: El sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca es identificado como Cole Allen, un ingeniero mecánico y tutor de Torrance, California.]

[Fact Check: El presidente Trump y miembros de su gabinete estaban presentes en el evento cuando ocurrió el tiroteo.]

[Fuente de la noticia: ABC News]