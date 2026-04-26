Abandonando Neverland: El acusador envía apoyo a los sobrevivientes de abuso sexual infantil en medio del lanzamiento de Michael

El acusador de “Leaving Neverland”, James Safechuck, ha ofrecido una declaración en apoyo a los sobrevivientes de abuso sexual infantil en medio del lanzamiento del biopic de Michael Jackson.

Safechuck fue uno de los dos hombres que acusaron al cantante de abuso sexual infantil en el documental de 2019. En una declaración de video enviada a Rolling Stone, Safechuck dijo que quería conectar con otros sobrevivientes durante lo que podría ser un momento difícil para las víctimas.

“La película de Michael se está estrenando y está recibiendo mucha promoción, hay vallas publicitarias y comerciales y personas alabando a Michael. Puede ser desencadenante para los sobrevivientes que tienen su propio ‘Michael’ en sus vidas, ya sea el sacerdote cerca de Dios, el entrenador deportivo que solo está ayudando a los niños o el padrastro que está apoyando a la familia”, dijo Safechuck. “A veces, nuestros abusadores son alabados, incluso después de que salimos y decimos la verdad”.

En “Leaving Neverland”, Safechuck afirmó que Jackson abusaba de él sexualmente cuando era niño, de 1988 a 1992. Aunque Safechuck ha estado involucrado en una batalla legal de una década con el patrimonio de Jackson, anteriormente le dijo a Rolling Stone que su participación en “Leaving Neverland” era para dar esperanza a otros sobrevivientes de abuso sexual infantil, y no para destruir el legado de Jackson.

“No quería que fuera una película sobre Michael o solo una historia sensacionalista que usara su fama. No quería ser parte de una película así. Quería ser parte de contar la historia de un sobreviviente de abuso y cómo es eso”, dijo Safechuck a Rolling Stone en 2019. “Así que para la película, mi audiencia, a la que intentaba llegar, eran otros sobrevivientes. Ese era mi objetivo”.

Safechuck reiteró en su declaración en video a Rolling Stone: “Solo quería decirte que no estás solo y que hay otros sobrevivientes que entienden lo que estás pasando y están allí contigo. Y que si estás sintiendo todas las emociones, acércate a las personas cercanas a ti, a las personas que te apoyan y te dan amor, y que sepas que no estás solo”.

Una demanda de $400 millones presentada por Safechuck y Wade Robson, quien también hizo acusaciones contra Jackson en “Leaving Neverland”, finalmente irá a juicio en noviembre.

El director de “Leaving Neverland”, Dan Reed, también habló con Rolling Stone sobre el lanzamiento de Michael y los esfuerzos por limpiar el legado del cantante. “Claramente, con esta película, muchos más jóvenes descubrirán a Michael Jackson y saldrán de esta imagen probablemente con la idea de que era un artista muy talentoso y amable con los niños, y eso es una travesía de la verdad”, dijo Reed a Rolling Stone. “¿Estas personas serían parte de una película que glorificara las películas de Harvey Weinstein sin mencionar nunca que violó a mujeres? ¿Estas personas serían parte de un gran documental promocional sobre las obras caritativas de Jeffrey Epstein?”

Lee la declaración completa de Safechuck a continuación:

“Hola. Quería conectarme con otros sobrevivientes de abuso sexual infantil. La película de Michael se está estrenando y está recibiendo mucha promoción, hay vallas publicitarias y comerciales y personas alabando a Michael. Puede ser desencadenante para los sobrevivientes que tienen su propio ‘Michael’ en sus vidas, ya sea el sacerdote cerca de Dios, el entrenador deportivo que solo está ayudando a los niños o el padrastro que está apoyando a la familia. A veces, nuestros abusadores son alabados, incluso después de que salimos y decimos la verdad. Y solo quería decirte que no estás solo y que hay otros sobrevivientes que entienden lo que estás pasando y están allí contigo. Y que si estás sintiendo todas las emociones, acércate a las personas cercanas a ti, a las personas que te apoyan y te dan amor, y que sepas que no estás solo. Y que decir la verdad y contar lo que sucedió es algo bueno, y que es parte de tu sanación. Bueno, te amo, adiós”.