Disfruta al Máximo Aprendiendo Estos Secretos de Dirty Dancing

El momento clave para los actores ocurrió durante la icónica escena del levantamiento en el lago de la película, Swayze y Grey se unieron a través de la difícil experiencia.

“Fue horriblemente, hipotérmicamente frío en ese lago, y filmamos esa escena una y otra vez,” escribió Swayze en su autobiografía. “Y a pesar de que Jennifer era muy ligera, cuando levantas a alguien en el agua, incluso la chica más delgada puede sentirse como 500 libras.”

Pero todo su arduo trabajo resultó valer la pena, con Grey reflexionando sobre finalmente clavar el levantamiento con Swayze en su memoria de 2022, Out of the Corner, que esperó para hacer el movimiento infame hasta que filmaron la escena final climática.

“Lo que ves entre nosotros en esa escena también era real,” escribió. “Real gratitud. Real respeto. Real cuidado. Si eso no es amor, ¿qué es?”

La escena en la que Baby sigue riendo mientras Johnny le sigue los dedos por el brazo no estaba en el guion, ya que Grey realmente era cosquillosa y el fastidio de Swayze era muy real.

“No recordábamos siquiera que teníamos esa grabación porque luego filmamos donde ella no se reía, y solo fue cuando estábamos en la sala de edición que nuestro editor de baile encontró esto,” dijo Bergstein a Cosmo. “Cuando lo vimos, nos echamos a reír, y cuando Jennifer y Patrick lo vieron por primera vez, se echaron a reír porque habíamos olvidado por completo que esto había sucedido. Simplemente pensamos que era tan gracioso que lo usamos y nos encantó.”