Los fans eligen The Great Divide de Noah Kahan como la nueva música favorita de esta semana

El nuevo álbum de Noah Kahan, “The Great Divide”, encabeza la encuesta de música nueva votada por los fans esta semana.

Los oyentes votaron en una encuesta publicada el viernes (24 de abril) en Billboard, eligiendo el último lanzamiento completo del cantautor de Vermont como su favorito esta semana.

“The Great Divide” lideró en una semana que también vio llegar nueva música de Kehlani, Hayley Kiyoko y Gigi Perez, Suki Waterhouse y más. Al cierre de la encuesta el domingo, Kahan alcanzó la cima con el 60% de los votos.

Llegando cuatro años después de su exitoso álbum “Stick Season”, el nuevo conjunto de 17 pistas de folk-rock de Kahan, “The Great Divide”, hizo su debut oficial el viernes. El sencillo principal del álbum, “The Great Divide”, se convirtió en su hit con el mejor puesto en la lista Hot 100 de Billboard hasta el momento. (La canción alcanzó el puesto No. 6 en febrero tras su lanzamiento).

Kahan co-producido “The Great Divide” con Gabe Simon y Aaron Dessner, cuyo estudio Long Pond en el norte de Nueva York fue el escenario donde Kahan grabó parte del nuevo álbum. Además de ocuparse de nueva música, los fans tienen una gira para esperar, con fechas que comienzan el 11 de junio en Orlando, Fla., y que se extienden hasta diciembre. Kahan estará tocando en ciudades de toda Norteamérica antes de dirigirse a Australia, Nueva Zelanda y luego a Europa.

Entre las nuevas publicaciones que siguen a “The Great Divide” se encuentran el nuevo álbum homónimo de Kehlani, con el 17% de los votos; la colaboración de Hayley Kiyoko y Gigi Perez “Collide”, con el 4% de los votos, y la canción de Suki Waterhouse “Tiny Raisin”, con el 2% de los votos.

Consulta los resultados finales de la encuesta de esta semana a continuación.