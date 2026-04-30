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Por qué el hijo de Tom Hanks, Chet Hanks, vive en un parque de casas rodantes en Nashville

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Valentina Moreno
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E.A. Hanks es la única hija de Tom de su matrimonio anterior con Susan. Y mientras sus hermanos se contagiaron del mundo del cine, ella siguió un camino profesional diferente. Anteriormente escritora para Vanity Fair, E.A. ha contribuido a medios como TIME, The Guardian y The New York Times. También es autora, con su libro The 10: A Memoir of Family and the Open Road que se lanzará el 8 de abril de 2025.

Según una descripción de la editorial Simon & Schuster, el libro detalla el viaje de E.A. mientras “sigue la misma ruta de un viaje por carretera de antaño con su madre en un intento por comprender mejor a la complicada mujer que le dio la vida.”

En un extracto del libro compartido por People, E.A. recuerda el tiempo posterior a la separación de sus padres en el que Susan tenía la custodia de ella y Colin mientras Tom veía a los niños los fines de semana. Pero un día, continuó, su mamá los mudó de L.A. a Sacramento sin avisarle a su padre.

“Mi papá vino a recogernos a la escuela y no estábamos allí”, escribió E.A. “Y resulta que no habíamos estado allí durante dos semanas y él tuvo que localizarnos.”

En el libro, E.A. también compartió su experiencia de vivir con su mamá, escribiendo que el patio trasero estaba “lleno de excremento de perro”, “la casa olía a humo” y “la nevera estaba vacía o llena de comida caducada.”

“Una noche, su violencia emocional se convirtió en violencia física”, escribió E.A., “y después me mudé a Los Ángeles, justo en medio del séptimo grado.”

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