Por qué el hijo de Tom Hanks, Chet Hanks, vive en un parque de casas rodantes en Nashville

E.A. Hanks es la única hija de Tom de su matrimonio anterior con Susan. Y mientras sus hermanos se contagiaron del mundo del cine, ella siguió un camino profesional diferente. Anteriormente escritora para Vanity Fair, E.A. ha contribuido a medios como TIME, The Guardian y The New York Times. También es autora, con su libro The 10: A Memoir of Family and the Open Road que se lanzará el 8 de abril de 2025.

Según una descripción de la editorial Simon & Schuster, el libro detalla el viaje de E.A. mientras “sigue la misma ruta de un viaje por carretera de antaño con su madre en un intento por comprender mejor a la complicada mujer que le dio la vida.”

En un extracto del libro compartido por People, E.A. recuerda el tiempo posterior a la separación de sus padres en el que Susan tenía la custodia de ella y Colin mientras Tom veía a los niños los fines de semana. Pero un día, continuó, su mamá los mudó de L.A. a Sacramento sin avisarle a su padre.

“Mi papá vino a recogernos a la escuela y no estábamos allí”, escribió E.A. “Y resulta que no habíamos estado allí durante dos semanas y él tuvo que localizarnos.”

En el libro, E.A. también compartió su experiencia de vivir con su mamá, escribiendo que el patio trasero estaba “lleno de excremento de perro”, “la casa olía a humo” y “la nevera estaba vacía o llena de comida caducada.”

“Una noche, su violencia emocional se convirtió en violencia física”, escribió E.A., “y después me mudé a Los Ángeles, justo en medio del séptimo grado.”