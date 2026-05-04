Justin Bieber y Nicki Minaj Beauty and a Beat encabeza ambas listas globales de Billboard

El impacto de las llamativas actuaciones de Justin Bieber en Coachella sigue sintiéndose, ya que su “Beauty and a Beat”, con Nicki Minaj, reina como la canción más grande del mundo, subiendo un puesto al número 1 en el Billboard Global 200 y pasando una segunda semana en la cima de la lista Billboard Global Excl. U.S.

Otro favorito de siempre, “Billie Jean” de Michael Jackson, se dispara al top 10 de ambas listas, impulsado por el estreno de la exitosa película biográfica “Michael”.

“Beauty and a Beat” corona el Global 200 a pesar de descensos del 13% a 69.6 millones de streams y del 35% a 13,000 vendidas del 24 al 30 de abril, según Luminate. Bieber tocó en el Festival de Música y Artes de Coachella en Indio, California, tanto el 11 como el 18 de abril. La canción, que alcanzó el puesto No. 6 en el Billboard Hot 100 de EE. UU. en 2012, formó parte de su actuación del 11 de abril, un espectáculo híbrido que combinaba canciones en vivo con clips de sus primeros éxitos reproducidos directamente desde YouTube.

Bieber obtiene su tercer No. 1 desde que comenzó el Global 200 en septiembre de 2020, después de “Stay”, con The Kid LAROI, que reinó durante 11 semanas a partir de agosto de 2021, y “Peaches”, con Daniel Caesar y Giveon, que lideró durante dos semanas ese abril. Minaj encabeza la lista por primera vez.

Además, “Beauty and a Beat” es la segunda canción no festiva en llegar al No. 1 del Global 200 más de una década después de su lanzamiento, después de que “Running Up That Hill (A Deal With God)” de Kate Bush, 1985, liderara durante tres semanas en 2022, impulsada por su aparición en “Stranger Things” de Netflix. (Dos clásicos navideños han llegado al No. 1: “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey, de 1994, y “Last Christmas” de Wham!, de 1984).

En otro lugar dentro del top cinco del Global 200, “Swim” de BTS sube del 3 al 2 después de pasar sus primeras cuatro semanas en la cima en abril; “Drop Dead” de Olivia Rodrigo cae al No. 3 una semana después de su debut en la primera posición; “Dracula” de Tame Impala y JENNIE se mantiene en el No. 4 después de alcanzar el No. 2; y “Daisies” de Bieber se mantiene en el No. 5 después de llegar al No. 3.

Tras el exitoso estreno de “Michael”, que se estrenó el 24 de abril, “Billie Jean” de Jackson sube del 65 al 8 en el Global 200 con 36.7 millones de streams (un aumento del 102%) y 3,000 vendidas (un aumento del 203%) a nivel mundial. El sencillo que fue número 1 en el Hot 100 por siete semanas en 1983, de su emblemático álbum “Thriller”, se convierte en su primer top 10 en el Global 200.

“Beauty and a Beat” lidera el Global Excl. U.S. con 57.9 millones de streams (una disminución del 11%) fuera de los EE. UU.

“Swim” se mantiene en el No. 2 en el Global Excl. U.S. después de liderar en sus primeras cuatro semanas en la lista; “Dracula” asciende del 4 al 3 después de alcanzar el número 2; “Drop Dead” retrocede del 3 al 4 en su segunda semana; y “Babydoll” de Dominic Fike se mantiene en el No. 5 después de llegar al No. 3.

“Billie Jean” asciende del 64 al 6 en el Global Excl. U.S., aumentando un 97% a 27.6 millones de streams fuera de los EE. UU. También es el primer top 10 del difunto Rey del Pop en la lista.

Las listas Billboard Global 200 y Global Excl. U.S. clasifican las canciones basándose en la actividad de streaming y ventas recopilada de más de 200 territorios de todo el mundo, según Luminate. El Global 200 incluye datos globales y la lista Global Excl. U.S. comprende datos de territorios excluyendo a los Estados Unidos.

Las clasificaciones de las listas se basan en una fórmula ponderada que incorpora streams oficiales tanto en niveles de suscripción como en servicios de música de audio y video con anuncios, así como en ventas de descargas, estas últimas reflejan compras de minoristas de música digital de servicio completo de todo el mundo, excluyendo las ventas de sitios directo al consumidor (D2C) de los cálculos de las listas.

Las últimas listas, con fecha del 9 de mayo de 2026, se actualizarán en Billboard.com mañana, 5 de mayo. Para ambas listas, los 100 primeros títulos están disponibles para todos los lectores en Billboard.com, mientras que las clasificaciones completas de 200 títulos son visibles en Billboard Pro, el servicio basado en suscripción de Billboard. Para todas las noticias de las listas, puedes seguir a @billboard y @billboardcharts tanto en X, antes conocido como Twitter, como en Instagram.

Luminate, el proveedor de datos independiente de las listas Billboard, realiza una exhaustiva revisión de todas las presentaciones de datos utilizadas en la compilación de las clasificaciones semanales de las listas. Luminate revisa y autentifica los datos. En colaboración con Billboard, los datos considerados sospechosos o no verificables son eliminados, utilizando criterios establecidos, antes de realizar y publicar los cálculos finales de las listas.