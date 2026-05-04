Rudy Giuliani sigue hospitalizado en estado crítico con neumonía: Portavoz

Rudy Giuliani está hospitalizado en estado crítico y “se está recuperando de neumonía” después de estar en un ventilador, según su portavoz.

El ex alcalde de Nueva York de 81 años está en estado crítico pero estable, dijo el portavoz Ted Goodman en un comunicado el domingo.

“Se está monitoreando como medida de precaución”, dijo Goodman en un comunicado posterior el lunes.

Giuliani fue alcalde de Nueva York de 1994 a 2001. Goodman señaló en el comunicado del lunes que Giuliani “corrió hacia las torres para ayudar a quienes lo necesitaban” el 11 de septiembre de 2001, “lo que luego llevó a un diagnóstico de enfermedad de las vías respiratorias restrictivas”.

“Esta condición agrega complicaciones a cualquier enfermedad respiratoria, y el virus rápidamente abrumó su cuerpo, requiriendo ventilación mecánica para mantener un oxígeno adecuado y estabilizar su condición”, dijo. “Ahora está respirando por sí mismo, con su familia y su proveedor médico principal a su lado”.

La enfermedad pulmonar restrictiva se refiere a un grupo de condiciones en las que los pulmones no pueden expandirse completamente, por lo que las personas inhalan menos aire y a menudo se sienten sin aliento, según CDC.

Después de su mandato como alcalde, Giuliani fue abogado personal del presidente Donald Trump, quien escribió sobre la hospitalización de Giuliani en una publicación en redes sociales el domingo. El presidente llamó a Giuliani “un verdadero guerrero y el mejor alcalde en la historia de la ciudad de Nueva York, POR LEJOS”.

Un portavoz de Eric Adams, quien fue alcalde de la ciudad de 2022 a 2025, destacó el servicio de Giuliani en un comunicado.

“Desde sus años como fiscal federal hasta liderar a la ciudad de Nueva York en su día más oscuro el 11 de septiembre, él estuvo con esta ciudad cuando más lo necesitaba”, dijo el portavoz de Adams, Todd Shapiro.

Las personas con enfermedad pulmonar restrictiva enfrentan un mayor riesgo de neumonía porque los pulmones rígidos o cicatrizados dificultan la eliminación de moco y la lucha contra infecciones.

Los estudios muestran que los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial tienen tasas de hospitalización y muerte significativamente más altas por neumonía que la población general, especialmente en adultos mayores y aquellos con enfermedades avanzadas.

Hay alrededor de 650,000 casos de enfermedades pulmonares intersticiales en Estados Unidos. Varias condiciones que entran en este diagnóstico están relacionadas con la exposición al 11 de septiembre y están cubiertas por el Programa de Salud del World Trade Center.

– Isabella Murray, Darren Reynolds y Liz Neporent de ABC News contribuyeron a este informe.