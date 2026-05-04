El documental de Glen Matlock Yo fui un Sex Pistol adolescente cuenta su versión de la saga punk.

Cuatro años después de que el guitarrista Steve Jones se uniera al director Danny Boyle para contar la saga de los Sex Pistols desde su perspectiva en la miniserie de FX Pistol, que tomó un enfoque algo flexible con los hechos, el bajista fundador Glen Matlock se ha unido a los directores Andre Relis y Nick Mead para contar la historia de la banda tal como él la vio en el nuevo documental I Was a Teenage Sex Pistol.

La película presenta nuevas entrevistas con Matlock, Jones, el baterista de Sex Pistols Paul Cook, Bill Idol, Debbie Harry y muchas otras figuras clave de la escena punk. Estará disponible para comprar o alquilar en plataformas de streaming digital el 26 de mayo. Las preventas comienzan el 12 de mayo en Apple TV. En este clip exclusivo, Matlock habla sobre coescribir “God Save The Queen”.

I Was a Teenage Sex Pistol está vagamente basado en las memorias de 1996 de Matlock del mismo nombre. “Fue escrito como una forma de lidiar con las secuelas del primer encuentro de los Sex Pistols con la fama y fue una forma de lidiar con la manera en que sentí que fui pasado por alto en la tradición musical, contando la historia de mi contribución a la banda, sin la cual creo que el grupo no habría tenido el éxito que tuvo”, dijo en un comunicado. “Habla de historias detrás de escena de política interna y subterfugio y la batalla por hacer que la voz de un joven sea escuchada en la vorágine que estaba a punto de suceder”.

“La película tiene una serie de compañeros y contemporáneos que me ayudan a transmitir mi versión de la historia”, continúa. “Ahora, la banda se ha reconfigurado en diferentes formas desde entonces, pero ahora de vuelta en el grupo, me siento más que un poco vindicado. A medida que pasaba por el proceso de escribir sobre esos primeros días, surgió un estado de confianza en mí mismo catártico que me ayudó a lidiar con lo que era y hacia dónde podría llevar. Para cualquiera interesado en el nacimiento del punk británico y su efecto en la entonces más amplia escena musical, sugeriría que es una vista esencial, ¡pero entonces yo diría eso!”

Matlock coescribió un gran porcentaje del material para el álbum de estudio único y correcto del grupo, Never Mind the Bollocks! Here’s the Sex Pistols, de 1977, pero fue despedido antes de que lo grabaran en su mayor parte. Solo aparece en “Anarchy in the UK”. La serie de FX Pistol lo retrata como privilegiado y desconectado del verdadero movimiento punk. También muestra a Jones despidiéndolo en el baño de un pub, instigado por el mánager Malcolm McLaren.

Según Matlock, esto fue una gran tergiversación. Siempre ha afirmado que tomó la decisión de dejar la banda, cansado de interminables peleas con John Lydon y McLaren. “Le dije a Danny Boyle lo que realmente sucedió y me ignoró por completo”, dijo Matlock a Rolling Stone en 2025. “Quizás no sea gran cosa, pero es importante para mí. Se presenta como un pseudo-documental y la gente no sabrá qué es verdad”.

Jones entiende la posición de Matlock. “Glen y yo hablamos al respecto, pero nunca va a estar feliz al respecto”, dijo el guitarrista a Rolling Stone en 2025. “Sí, se retrató un poco como chivo expiatorio, supongo. Danny Boyle lo quiso así, pero yo estaba feliz con eso porque se trataba de mi libro, y me encantó. Mira, no es un documental. Es una biografía”.

Bueno, I Was a Teenage Sex Pistol es un documental. Solo no esperes ver una nueva entrevista con Lydon. Está completamente distanciado de sus ex compañeros de banda, que ahora giran con el cantante punk Frank Carter al timón. Los planes para una gira por Estados Unidos se retrasaron el año pasado cuando Jones se rompió la muñeca. Pero se ha recuperado y llegarán a Estados Unidos en otoño.