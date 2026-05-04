Cómo el fabricante chino de automóviles Geely echó raíces en los EE. UU.

En un informe realizado por Dunne Insights, una consultoría centrada en vehículos eléctricos y mercados autónomos, se reveló que más de 100 fabricantes de automóviles chinos, empresas de tecnología automotriz y proveedores de piezas ya tienen presencia en los Estados Unidos. A pesar de que Estados Unidos implementó un arancel del 100% sobre los vehículos eléctricos provenientes de China y está considerando una regla que prohibiría los automóviles conectados chinos en las carreteras estadounidenses, algunas empresas chinas están encontrando maneras de invertir en el país.

Una de las empresas especialmente bien posicionadas es el Grupo Zhejiang Geely Holding. Geely, como se le conoce comúnmente, tiene inversiones significativas en tres fabricantes de automóviles que ya operan en Estados Unidos: Volvo Cars, Polestar y Lotus, así como participaciones más pequeñas en los fabricantes de lujo Mercedes-Benz y Aston Martin.

La ventaja de Geely radica en la red de distribuidores de Volvo, Polestar y Lotus en los Estados Unidos, lo que le brinda una infraestructura de servicio clave, según Tu Le, fundador de la firma consultora automotriz Sino Auto Insights. Además, Geely también tiene la capacidad potencial de fábrica en Estados Unidos a través de su participación en Volvo.

Se plantea la posibilidad de que la marca Zeekr, perteneciente a Geely Auto, sea una candidata adecuada para liderar una expansión en Estados Unidos, especialmente teniendo en cuenta que Waymo está utilizando vehículos Zeekr como plataforma para su flota de vehículos autónomos en San Francisco.

A pesar de la oposición bipartidista a los fabricantes de automóviles chinos, el presidente Donald Trump ha insinuado que estaría dispuesto a permitir que construyan plantas en los Estados Unidos.