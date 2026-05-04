Los fans eligen Bring Your Love de Madonna y Sabrina Carpenter como la nueva música favorita de esta semana.

â€œBring Your Love,â€ el nuevo lanzamiento de la canción de Madonna y Sabrina Carpenter, encabeza la encuesta de la mejor música nueva de esta semana.

Los oyentes votaron en una encuesta publicada el viernes (1 de mayo) en Billboard, eligiendo la colaboración de superestrellas como su lanzamiento de música favorito de la semana.

â€œBring Your Loveâ€ se alzó en la cima en una semana que también entregó música nueva de Zara Larsson, Kacey Musgraves y Bella Poarch, además de la nueva banda sonora que acompaña el éxito en taquilla The Devil Wears Prada 2. En el cierre de la encuesta el domingo, Madonna y Sabrina habían acumulado abrumadoramente el 88.99% de los votos.

Interesantemente, hubo un cruce de Madonna y Devil Wears Prada durante el fin de semana en los cines, donde se proyectó un avance del próximo álbum de Madonna, Confessions II, antes de la película. El spot promocional contó con Madonna y Anna Wintour de Vogue, quien está lista para escuchar las confesiones que vendrán el 3 de julio.

Pero primero, es hora de que â€œBring Your Loveâ€ brille.

El dúo de Madonna y Sabrina está destinado para la pista de baile, o al menos para ponerte en ese espacio trascendente.

El par estrenó el sencillo en la sorpresiva aparición de Madonna durante el reciente set de Coachella de Carpenter, y luego lanzaron oficialmente la versión de estudio de la canción el viernes. Con ello vino un visualizador vibrante que coloca las letras de â€œBring Your Loveâ€ en primer plano, en texto en negrita. En los versos de la canción, los dos artistas hacen declaraciones como â€œNo comentes mis ideas/ No quiero tu juicio ni tus expectativasâ€ y â€œNo confíes en mi brújula moral/ O en mi discreción, tengo una confesiónâ€.

El coro: â€œTrae tu amor porque no puedes sacudirme/ Trae tu amor porque nunca me romperás/ Trae tu amor porque no puedes derribarmeâ€.

Madonna co-produjo â€œBring Your Loveâ€ con su colaborador de mucho tiempo Stuart Price, quien trabajó con ella en Confessions on a Dance Floor de 2005 y ha mantenido la posición de director musical en varias de las giras de la estrella.

Entre los nuevos lanzamientos que siguen a â€œBring Your Loveâ€ en la encuesta de esta semana se encuentran â€œRibcageâ€ de Bella Poarch, el álbum Midnight Sun: Girls Trip de Zara Larsson, el álbum Middle of Nowhere de Kacey Musgraves y la banda sonora de The Devil Wears Prada 2; la secuela de la película original de 2006 lidera la taquilla este fin de semana, con una recaudación de $77 millones en América del Norte y $156.6 millones en el extranjero, para un total global de $233.6 millones.

Vea los resultados finales de la encuesta de esta semana a continuación.