Bukayo Saka de regreso a su mejor momento en un momento crucial para el Arsenal

Cuando Saka hábilmente colocó el balón más allá del portero del Fulham, Bernd Leno, para duplicar la ventaja del Arsenal, fue su primer gol en nueve partidos y la primera vez que anotó y asistió en un partido de la Premier League desde noviembre de 2024. Arteta dijo “Creo que el dolor se ha ido” -refiriéndose al problema de Aquiles de Saka- y que había estado “limitando su capacidad para realizar ciertas acciones”. Pero lo que fue aún más prometedor para el Arsenal fue que parecía que Saka y el delantero Viktor Gyokeres finalmente habían encajado. En ocasiones esta temporada parecía que la pareja estaba luchando por formar una asociación. El papel de Saka ha sido tácticamente ajustado para ayudar a Gyokeres, quien prefiere correr detrás de la defensa rival en lugar de vincular el juego al construir ataques. Saka ha estado moviéndose de diferentes maneras para crear espacio en el área y ha estado haciendo más trabajo fuera de ella, lo que ha afectado el número de goles que ha marcado -pero no la influencia del extremo en los partidos. Sin embargo, contra el Fulham la pareja parecía estar en la misma sintonía ya que se asistieron mutuamente en la primera mitad. “Creo que estuvo muy bien el sábado,” dijo Gyokeres al hablar antes de que el Arsenal juegue contra el Atlético el martes. “Creo que cuando está en esa forma y está jugando como siempre, es por supuesto increíble para mí y para todos los demás tenerlo en el campo.” Sorprendentemente, cuando Saka centró para el gol de Gyokeres, fue la primera asistencia que había proporcionado para el delantero sueco en la Premier League. También fue la primera asistencia de Saka en la máxima categoría desde enero cuando el Arsenal venció a Bournemouth. El historial de Saka en el Arsenal es excelente, y ha estado directamente involucrado en 150 goles (80 goles, 70 asistencias) para el Arsenal en 308 apariciones. Su regreso a la forma no podría llegar en mejor momento con un lugar en la final de la Liga de Campeones en juego contra el equipo de Diego Simeone. “Eso es lo que necesitamos cuando llegamos a esta etapa de la competencia,” dijo Arteta. “No solo que los jugadores estén disponibles sino que estén en la mejor condición para rendir y marcar la diferencia -y Bukayo ciertamente nos da eso.”