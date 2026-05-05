Jack Johnson anuncia fechas en AU/NZ con Ben Harper y John Butler.

Jack Johnson ha anunciado una gira por Australia y Nueva Zelanda de seis fechas en noviembre, en la que se unirán por primera vez Ben Harper y John Butler como invitados especiales, actuando en solitario y acústicamente.

La gira SURFILMUSIC 2026 Australia & Nueva Zelanda comenzará en el Riverstage de Brisbane el 7 de noviembre, luego seguirá en Kings Park & Botanic Gardens en Perth (10 de noviembre), The Domain en Sídney (14 de noviembre), Sidney Myer Music Bowl en Melbourne (17 de noviembre), Spark Arena en Auckland (20 de noviembre) y cerrará en Waipara Winehouse en North Canterbury, Nueva Zelanda, el 22 de noviembre.

La preventa de artistas se llevará a cabo del 7 al 8 de mayo, con una preventa de Mastercard del 8 al 12 de mayo. La venta general comenzará el martes 12 de mayo a las 2 p.m. hora local.

La gira marca el primer regreso de Johnson a Australia y Nueva Zelanda desde 2022 y celebra el lanzamiento de la banda sonora del documental SURFILMUSIC, compuesta por Johnson y Hermanos Gutiérrez, que se lanzará el 15 de mayo.

El documental, que se estrenó en SXSW en marzo, sigue el viaje de Johnson desde surfista hasta cineasta y músico, desde su juventud en la costa norte de Hawái hasta la realización de sus icónicas películas de surf Thicker Than Water (1999) y The September Sessions (2000).

Johnson actuará junto a sus compañeros de banda de toda la vida, Adam Topol, Merlo Podlewski y Zach Gill, y los fans podrán disfrutar de clásicos como “Better Together,” “Flake,” “Inaudible Melodies,” “Taylor” y “Sitting, Waiting, Wishing,” junto con material nuevo de la banda sonora.

La incorporación de Harper y Butler convierte el cartel en uno muy completo. Harper es ganador de tres premios Grammy, con un catálogo que incluye “Burn One Down,” “Steal My Kisses” y “Diamonds on the Inside” – ha vendido más de 16 millones de discos en todo el mundo a lo largo de 18 álbumes de estudio. Butler, uno de los artistas independientes más duraderos de Australia, aporta más de 25 años de éxitos que incluyen “Zebra,” “Better Than” y el épico instrumental “Ocean.”

La artista indígena Emily Wurramara actuará solo en el espectáculo de Sídney. La gira está presentada por Live Nation en asociación con Double J para las fechas en Australia.

Johnson ha vendido más de 25 millones de álbumes en todo el mundo a lo largo de ocho álbumes de estudio. Desde 2001, los ingresos de sus álbumes y giras han resultado en más de $40 millones donados a organizaciones benéficas de educación ambiental, artística y musical a través de la Fundación Kūkua Hawai’i y la Fundación Johnson ‘Ohana, que fundó con su esposa Kim.

Fechas de la gira Jack Johnson SURFILMUSIC AU/NZ: – 7 de noviembre – Brisbane, Australia @ Riverstage – 10 de noviembre – Perth, Australia @ Kings Park & Botanic Gardens – 14 de noviembre – Sídney, Australia @ The Domain – 17 de noviembre – Melbourne, Australia @ Sidney Myer Music Bowl – 20 de noviembre – Auckland, Nueva Zelanda @ Spark Arena – 22 de noviembre – North Canterbury, Nueva Zelanda @ Waipara Winehouse