Imported Article – 2026-05-05 15:54:27

El Premio Ridenhour se otorga cada año por mostrar valentía a través del periodismo, pero una de sus nuevas beneficiarias el jueves por la noche mostró cierta preocupación por su futuro.

Después de recibir uno de los premios el jueves por la noche en Washington D.C. – que se otorgan a los candidatos “que perseveran en actos de decir la verdad que protegen el interés público, promueven la justicia social o iluminan una visión más justa de la sociedad” – la corresponsal de “60 Minutes” Sharyn Alfonsi dijo a una multitud reunida que “mi esperanza últimamente ha sido que todavía tenga un empleo,” según informó The Guardian, añadiendo: “Y todas las mañanas me despierto con otro titular que dice que he sido despedida.”

Alfonsi, que en círculos de noticias de televisión no ha sido conocida por ser una empleada difícil o detractora vocal de sus empleadores, ha estado bajo escrutinio últimamente. En diciembre, un reportaje de “60 Minutes” que había pasado semanas preparando y que examinaba hombres venezolanos deportados por EE. UU. a una dura prisión en El Salvador, fue archivado después de que la editora en jefe de CBS News, Bari Weiss, insistiera en que funcionarios de Trump aparecieran en el reportaje para comentar en cámara, a pesar de que el equipo de Alfonsi había hecho esfuerzos de buena fe para obtener una respuesta antes de presentar el reportaje para revisión legal. Al final, cuando el reportaje de Alfonsi se emitió en enero, poco había cambiado acerca de la historia aparte de que se añadieron comentarios en una introducción y un epílogo.

La intervención de Weiss has defended to hold Alfonsi’s piece. But she has acknowledged her timing was inopportune, according to a person familiar with her thinking, and recognized that she inserted herself into “60 Minutes'” editing and vetting process at a late stage.

En ese momento, sin embargo, Alfonsi defendió con firmeza su trabajo. “El público identificará esto correctamente como censura corporativa,” dijo Alfonsi en un memorándum de diciembre, refiriéndose a varios movimientos realizados por altos funcionarios de Paramount Skydance para complacer al presidente Donald Trump. La semana pasada, el CEO de Paramount, David Ellison, celebró una cena muy inusual antes de la cena anual de la White House Correspondents Association de Washington que tuvo lugar para honrar tanto a Trump como a los periodistas de CBS News.

Ella repitió esos comentarios durante su discurso de aceptación del Premio Ridenhour. “No me detendré en los detalles internos del conflicto en CBS que llevó a que nuestra historia de Cecot fuera retirada, pero tenemos que ser honestos sobre lo que representa,” dijo el jueves por la noche. “No fue un argumento editorial aislado. En mi opinión, fue el resultado de una contagio más agresivo: la propagación de la intromisión corporativa y el miedo editorial. Es difícil de ver.”

“Mi postura no hizo muy felices a mis nuevos jefes,” añadió Alfonsi. “Creo que estaba haciendo mi trabajo, pero estaría mintiendo si dijera que no estaba asustada. El miedo es algo curioso – puede paralizarte, o puede señalarte exactamente lo que necesita ser protegido. En este momento, nuestra industria le teme a las cosas equivocadas. Tenemos miedo de ofender al poder. Tenemos miedo de perder acceso. Tenemos miedo de otra demanda infundada. Pero lo que todos deberíamos temer es el silencio.”

CBS News se negó a hacer que los ejecutivos comentaran sobre las declaraciones de Alfonsi. Se cree que su contrato actual está cerca de su fin, y personas familiarizadas con el asunto dicen que la cadena aún no ha confirmado si será renovada o despedida. Actualmente, Alfonsi sigue bajo contrato con CBS News, según una persona familiarizada con el asunto.