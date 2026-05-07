Kanye niega obstaculizar a músicos en el juicio por derechos de autor de Hurricane

Kanye West compareció en el estrado de un juicio por derechos de autor en el centro de Los Ángeles el miércoles, y el artista ahora conocido como Ye mostró signos visibles de irritación.

Cuando el abogado de los demandantes, quien afirma que Ye debe más de medio millón de dólares por presunta infracción relacionada con su canción ganadora del Grammy “Hurricane”, lo saludó después del almuerzo con un “Buenas tardes, Ye”, el artista lo miró en silencio sin responder. Al preguntarle si cambió repetidamente de abogados y representantes de licencias en 2022 y 2023, lo que dificultó contactarlo, Ye respondió en un tono monótono y plano, repitiendo varias veces “No recuerdo” y “No sé”.

Ye se relajó notablemente cuando su propio abogado tomó el control del interrogatorio. Al preguntarle qué lo inspiró por primera vez a hacer música, dijo que fue “ver a Michael Jackson en la televisión”.

Describiendo su proceso creativo, Ye dijo que la inspiración “podría venir de mí cantando en la ducha” o de una muestra enviada por otro productor. Dijo que rehace infinitamente sus canciones, pasando por innumerables versiones antes de estar satisfecho.

“Es difícil, pero es terapéutico, porque quiero entregar el mejor producto al público y a mis fans”, testificó, vistiendo un traje de color taupe oscuro y una camisa a juego con un brillo iridiscente. Llegó al juzgado federal con varios guardaespaldas vestidos de negro que se posicionaron dentro y fuera del tribunal.

Rolling Stone estuvo presente durante una parte del testimonio de Ye, mientras que Billboard estuvo allí cuando la estrella de rap insistió en que él y su equipo “siguieron el proceso normal” para despejar la muestra de “MSD PT2” utilizada en la versión inicial de “Hurricane” que se reprodujo en su evento de escucha al que asistieron decenas de miles de fans en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta el 22 de julio de 2021. Negó obstaculizar o no compensar justamente a los cuatro músicos detrás de “MSD PT2”, diciendo que se considera altamente colaborativo. “Me enorgullezco de dar a la gente lo que se merece”, testificó.

(Hecho por Contexto: Kanye West testifica en un juicio por derechos de autor relacionado con su canción “Hurricane”.)

Ye fue llamado al estrado en el tercer día de un juicio que lo enfrenta a una empresa llamada Artist Revenue Advocates (ARA), una compañía de Texas formada para luchar en nombre de los cuatro compositores de “MSD PT2”. Durante las declaraciones de apertura, el abogado principal de los demandantes afirmó que Ye debe $564,046 en daños por el uso no autorizado de la muestra grabada en el estadio de Atlanta. La cifra incluía un porcentaje de las ventas de entradas, ventas de mercancía, el acuerdo de streaming de Ye con Apple Music y una parte de los ingresos de la chaqueta que llevaba en el escenario y que luego lanzó un día después a través de su colaboración Yeezy con Gap.

Los cuatro músicos – Khalil Abdul-Rahman, Sam Barsh, Dan Seeff y Josh Mease – acordaron transferir sus derechos de autor a ARA, “para que pudieran buscar algo de justicia”, escribieron sus abogados en los documentos judiciales. ARA demandó inicialmente tanto por la grabación de sonido muestreada de “MSD PT2” tocada en el evento de escucha de Ye en Atlanta como por la composición subyacente de la pista instrumental de un minuto, que afirmaron se interpoló incorrectamente en la versión final de “Hurricane”, lanzada en agosto de 2021.

En febrero, sin embargo, el juez desestimó las afirmaciones de composición potencialmente más lucrativas, dictaminando que los músicos habían firmado previamente contratos cediendo sus derechos de regalías de composición bajo acuerdos que seguían en vigor. Los músicos intentaron argumentar que esos acuerdos se habían anulado a través de acuerdos verbales con antiguos socios comerciales, pero el juez dictaminó que cualquier cambio debía hacerse por escrito.

(HFC: Hecho por comprobación de datos: La composición del juicio y los derechos de autor en el caso Ye vs. ARA.)

Britton Monts, un gerente de ARA, testificó el martes que la compañía se formó para “adquirir derechos de autor de músicos trabajadores” que son “incapaces de hacer valer sus derechos” porque “no pueden pagarlo”. Dijo que ARA esperaba llevar a cabo más casos, pero reconoció que la demanda contra Ye era la única de la compañía hasta ahora.

En sus declaraciones iniciales, el abogado principal de Ye, Eduardo Martorell, sugirió que ARA estaba siendo financiada por un respaldo que intentaba ocultar su identidad. “¿Quién está detrás de esto?” preguntó Martorell a los jurados. “No sabemos quién lo posee, porque no nos lo dirán. ¿Por qué no demandar bajo su propio nombre?”

Martorell también dijo a los jurados que los cuatro músicos finalmente recibieron crédito de autor en la versión final de “Hurricane”. Dijo que estaban listados entre los 27 escritores de la canción en Spotify y Apple Music, y que su participación combinada en los derechos de autor de la composición era alrededor del 30 por ciento. Después de dividir esos derechos con los editores, cada músico recibió una parte del escritor del 3,85 por ciento.

Cuando Seeff testificó el martes, afirmó que solo había recibido “algunos pequeños pagos” relacionados con la canción a pesar de su éxito comercial. También les dijo a los jurados que en la industria musical era estándar que los compositores de música instrumental recibieran el 50 por ciento de los derechos de autor de composición de una canción, con el 50 por ciento restante dividido entre los escritores de la melodía y las letras.

(HFC: Hecho por comprobación de datos: Declaraciones y testimonios en el juicio de Kanye West contra ARA.)

El juicio se reanudará el jueves.