¿El enfrentamiento en el aire entre Will Scott Jennings y Adam Mockler desvía a CNN de NewsNight?

Este es el verdadero relato de dos extraños escogidos para trabajar juntos y tener sus vidas grabadas para descubrir qué sucede cuando la gente deja de ser educada y comienza a ser real.

Una versión de esas líneas, leída cada semana durante la apertura del duradero programa de realidad de MTV “The Real World”, podría no parecer tan fuera de lugar en el controvertido programa de panel de CNN “NewsNight”. La serie se encuentra en el centro de atención por algo que sus productores han intentado no destacar: una amenaza llena de obscenidades hecha por uno de sus invitados contra otro.

Scott Jennings, el analista conservador de CNN que aparece regularmente en el programa de las 10 p.m. y a menudo sirve de contrapeso para muchos de sus invitados, así como para la presentadora Abby Phillip, le dijo el jueves por la noche al invitado Adam Mockler que “sacara su mano maldita de mi cara” mientras el joven liberal gesticulaba sobre la postura de Jennings respecto al actual conflicto de Estados Unidos con Irán.

“No, todos, cálmense. ¿De acuerdo?” advirtió Philip a la pareja. Y, a Jennings: “Estamos teniendo un debate. Puedes responder a los puntos que él está haciendo”.

Un portavoz de CNN no respondió a una consulta en busca de comentarios.

Las temperaturas subían. “Revivamos la guerra de los cabezas rapadas que tuvimos en mi estudio,” dijo Geraldo Rivera, otro invitado del jueves por la noche, haciendo referencia a un incidente de 1988 en el set de su programa sindicado “Geraldo” durante el cual supremacistas blancos tuvieron una pelea en el escenario con activistas. La nariz de Rivera fue fracturada por una silla voladora. Puede que no se le pase por alto a CNN que Rivera hacía referencia a otro periodo de alta emoción en la televisión, uno presentado por presentadores diurnos como Jenny Jones, Ricki Lake y Sally Jessy Raphael.

Mientras Phillip se encarga de moderar un panel que en algunos segmentos puede incluir hasta cinco personas diferentes, muchas de ellas provenientes de los mundos de los podcasts y los influencers, ha trabajado frecuentemente como una especie de policía del tráfico verbal. “La gente debería saber que siempre estoy tratando de asegurarme de que si escucho algo que no está bien y sé que algo no está bien, voy a decir algo al respecto,” dijo a Variety en septiembre de 2024.

Los panelistas claramente reciben la orden de escucharla. Phillip rara vez deja ver su temperamento y los invitados generalmente no la desafían cuando refuta una línea de argumentación con hechos reportados por CNN. “No creo que sea útil para la audiencia que yo contribuya al ruido de sonido,” dijo en la entrevista anterior.

Pero sí se desafían entre ellos. El martes por la noche, la periodista Sarah Ellison, anteriormente de The Washington Post, fue vista diciéndole al podcaster conservador Ben Ferguson que su comprensión de los hechos de la discusión en curso era tenue, pero en un lenguaje más directo. Muchos de los panelistas del programa son opinadores o partidarios (a veces ambos), no periodistas profesionales (aunque a veces el “quinto asiento” del programa se otorga a un reportero o experto).

La fórmula ha funcionado bien. “NewsNight” es a menudo el programa más visto de CNN entre la audiencia que importa, las personas entre 25 y 54 años. Esa es la audiencia que los anunciantes en programación de noticias ven como la más probable de prestar atención a mensajes de marketing y propuestas de productos. Phillip también modera un programa similar de fin de semana en CNN llamado “Table for Five”.

La existencia del programa muestra que CNN está ansioso por atraer a audiencias más jóvenes, dice Ben Bogardus, presidente del programa de periodismo de la Universidad de Quinnipiac en Hamden, Connecticut. Para conectarse con esos espectadores, dice que el medio respaldado por Warner Bros. Discovery necesita contenido que probablemente se vuelva viral en las redes sociales y sea recogido tanto por conservadores como por liberales. La cadena parece estar tratando de “atraer a un público más joven que normalmente no vería el programa,” dice, “porque no cambian de canal”.

Otros programas de noticias conocidos han lidiado con conflictos entre panelistas. Este tipo de situaciones se volvieron más notables durante la pandemia de coronavirus, cuando la producción remota mantenía a los equipos separados entre sí y les impedía resolver sus diferencias en persona.

En 2021, videos de Fox News Channel de “The Five” con el copresentador Greg Gutfeld gritándole al panelista Juan Williams a menudo se volvieron virales. Finalmente, Williams abandonaría el programa, citando el deseo de estar cerca de su familia en Washington D.C. en lugar de regresar al estudio de la ciudad de Nueva York del programa. “The View” de ABC también vio más discusiones entre los copresentadores como Megan McCain y Whoopi Goldberg discutían desde cuadros de video en pantalla, en lugar de poder refrescar las temperaturas durante los cortes comerciales.

Puede haber más apetito por los espectáculos de reality en las noticias. Los ejecutivos pueden “ver esto y decir, si nos lleva a una audiencia que tradicionalmente no nos vería, entonces tal vez puedan aguantar un poco de drama e intensidad elevados,” dice Bogardus. Los proveedores de noticias tradicionales están “lanzando cosas a la pared para ver qué atrae” a una audiencia joven que ha sido fragmentada por las ofertas de medios digitales y se ha vuelto “muy fragmentada”.