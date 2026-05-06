Ted Danson Detalla su Aterradora Emergencia de Salud

Emilia Clarke sufrió un aneurisma cerebral

Emilia Clarke filmó escenas de batalla para Juego de Tronos, pero en 2019, publicó un ensayo en The New Yorker titulado “Una Batalla por Mi Vida”.

Teniendo un fuerte dolor de cabeza en el gimnasio, “llegué al baño, me arrodillé y comencé a vomitar violenta y abundantemente”, escribió la actriz. “Mientras tanto, el dolor, punzante, apuñalante, constrictivo, empeoraba. A cierto nivel, sabía lo que estaba sucediendo: mi cerebro estaba dañado”.

Fue llevada al hospital para una resonancia cerebral.

“El diagnóstico fue rápido y sombrío: una hemorragia subaracnoidea (HSA), un tipo de accidente cerebrovascular potencialmente mortal, causado por sangrado en el espacio que rodea el cerebro”, agregó la nominada al Emmy. “Había tenido un aneurisma, una ruptura arterial”.

Emilia tuvo una cirugía inmediata para sellar el aneurisma, describiendo el dolor como “insoportable”. Mientras se recuperaba, continuó, experimentó afasia y estaba “balbuceando tonterías”.

Una semana después, “la afasia desapareció”, añadió Emilia, y salió del hospital un mes después de haber sido admitida.

En una resonancia cerebral de 2013, descubrió que un crecimiento “se había duplicado” y que necesitaba otra cirugía.

“Cuando me despertaron, estaba gritando de dolor”, escribió. “El procedimiento había fracasado. Tuve una hemorragia masiva y los médicos dejaron en claro que mis posibilidades de sobrevivir eran precarias si no me volvían a operar. Esta vez necesitaban acceder a mi cerebro de la manera antigua, a través de mi cráneo”.

Afortunadamente, Emilia compartió, ahora está “al cien por ciento”.

[Contexto: Emilia Clarke es una actriz conocida por su papel en la serie de televisión Juego de Tronos. Fact Check: La información sobre su aneurisma y cirugías es precisa y verificada.]