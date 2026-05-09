Garza Azul: La cineasta Sophy Romvari firma con Fusion Entertainment (EXCLUSIVA)

Fusion Entertainment ha firmado con la cineasta canadiense con sede en Toronto, Sophy Romvari, para representarla. Romvari actualmente está recibiendo elogios por su debut como directora en la película “Blue Heron”, que fue estrenada en cines por Janus Films en los EE. UU. el mes pasado. La película ahora se está proyectando en teatros de todo el país y Canadá, con un estreno internacional por venir.

“Blue Heron” se estrenó en el Festival de Cine de Locarno, donde ganó el Premio Swatch First Feature, antes de hacer su debut en Norteamérica en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde recibió el Premio Canadian Discovery. Recientemente, la película fue nombrada Mejor Película Canadiense por la Asociación de Críticos de Cine de Toronto.

La película ha sido ampliamente aclamada por los críticos, con The New York Times llamándola “hermosa y perspicaz” y The Daily Beast calificándola de “obra maestra”.

Una obra profundamente personal y semiautobiográfica, “Blue Heron” sigue a Sasha, de ocho años, después de que su familia de inmigrantes húngaros se muda a la Isla de Vancouver a finales de la década de 1990, solo para que su nuevo comienzo se vea interrumpido por el comportamiento cada vez más volátil de su hermano mayor. Expandiéndose más allá de un solo punto de vista, la película explora la memoria, el tiempo y la perspectiva a través de un enfoque formalmente creativo que combina elementos de ficción y documental.

“Desde el momento en que vimos ‘Blue Heron’, quedó claro que Sophy es una cineasta extraordinaria”, dijo el cofundador de Fusion, Adam Kersh. “Su capacidad para equilibrar la intimidad emocional con la precisión formal es increíblemente rara, y estamos emocionados de trabajar con ella”.

Romvari se une al repertorio de talento impulsado por el autor de Fusion, que incluye a Amy Seimetz, Ira Sachs y Sean Baker, entre otros.

Antes de su debut en largometraje, Romvari se ganó una reputación a través de sus cortometrajes, incluyendo “Still Processing” y “Pumpkin Movie”. Una colección de sus cortometrajes se destacan actualmente en el Criterion Channel, mientras que “It’s What Each Person Needs” está disponible a través de The New Yorker y MUBI.