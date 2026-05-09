Le Mans: El club respaldado por Novak Djokovic, Thibaut Courtois y Felipe Massa al borde de la Ligue 1

Volver al presente, el director Patrick Videira tiene al club en segundo lugar en la Ligue 2 con tan solo un partido por jugar, y en camino a lograr ascensos consecutivos. La consolidación en la segunda división era el objetivo luego del ascenso desde el Nacional, una división amateur, el verano anterior. “Si estableces como objetivo la obligación de ascender, es la mejor manera de no hacerlo rápidamente y de no alcanzar ese objetivo”, dice Gomez. Pero Oliveira tiene claro la dirección del club: “Diría que nuestro objetivo en siete años es consolidarnos en la Ligue 1, ser una de las diez mejores academias en Francia y tener una marca reconocible en el fútbol global”. Para desarrollar la “marca y el patrocinio”, Oliveira se ha inspirado en el equipo italiano Como, que considera el referente en este ámbito. Sin embargo, la inspiración no se tomará de clubes como el Chelsea. Le Mans ahora ha entrado en un modelo de varios clubes (MCO) con Coritiba. Aunque, actualmente, OutField no tiene planes de adquirir más clubes, tales organizaciones son percibidas con escepticismo en Francia. Las protestas anti-BlueCo en Estrasburgo son un ejemplo, mientras que, en menor medida, ha habido oposición a la adquisición total de Black Knight Football Club (BKFC) en Lorient a principios de esta temporada, el consorcio de Bill Foley también es dueño de Bournemouth. “No nos gusta vernos en OutField como la estructura MCO tradicional. [En BlueCo] se puede ver claramente que hay una pirámide y todos los involucrados trabajan hacia el club en la cima”, dice Oliveira. “Es lo mismo con City [Group] y con Red Bull. No queremos ser eso y por eso estamos estableciendo este modelo horizontal”. Gomez habla de “preservar la identidad del club”, añadiendo: “El primer objetivo del inversor es comprender el club en el que invierte, entender su identidad, mantenerse cerca de los actores locales, ya sea empresas, seguidores, el público en general”. También está en la larga lista de objetivos el crecimiento de la base de seguidores. En la región más amplia, hay equipos como Rennes, Nantes, Angers, Lorient y Brest con los que competir. Esta competencia plantea desafíos deportivos, especialmente en cuanto a la adquisición de talento juvenil, y también limita el alcance para aumentar el apoyo. Pero el objetivo es hacer que Le Mans sea conocido por algo más que su carrera de 24 horas, aprovechando al mismo tiempo su rica herencia automovilística. Se espera que Massa y Magnussen ayuden a “construir una narrativa” en torno al club, cuyo campo se encuentra en medio del famoso circuito; es una historia vendible, pero para tener éxito, también debe ser sustantiva. En una ciudad famosa por su carrera de resistencia, los nuevos propietarios de Le Mans buscan construir un proyecto duradero.