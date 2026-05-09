Avión de Frontier Airlines golpea a persona que caminaba en la pista en el Aeropuerto Internacional de Denver

Un avión de Frontier Airlines despegando hacia Los Ángeles desde el aeropuerto internacional de Denver la noche del viernes pareció golpear a una persona caminando en la pista 17L, informó ABC News.

La persona fue parcialmente consumida por uno de los motores, confirmaron las autoridades a ABC News, lo que causó un breve incendio en el motor, extinguido por los bomberos.

Los pilotos informaron pronto de humo en la cabina, lo que los obligó a comenzar una evacuación a través de toboganes, dijeron las autoridades.

Se reportó al menos una lesión leve a un pasajero y todos los que estaban a bordo del avión fueron evaluados, lo cual es un procedimiento estándar después de una evacuación.

“Frontier Flight 4345 informó de golpear a un peatón durante el despegue en DEN alrededor de las 11:19 p.m. del viernes 8 de mayo de 2026. Hubo un breve incendio en el motor que fue extinguido de inmediato por el Departamento de Bomberos de Denver,” decía un comunicado del aeropuerto internacional de Denver. “Los equipos de emergencia respondieron a la escena y llevaron a los pasajeros al terminal. Habían 231 personas a bordo. La respuesta de emergencia y la investigación están en curso. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha sido notificada. La pista 17L permanecerá cerrada mientras se realiza la investigación.”

Los pasajeros evacuaron la aeronave en la pista y fueron trasladados en autobús a los terminales.

Según el audio del control de tráfico aéreo obtenido por ABC News, los pilotos reportaron un incendio en el motor y humo dentro de la aeronave después del incidente.

“Estamos investigando este incidente y recopilando más información en coordinación con el aeropuerto y otras autoridades de seguridad,” dijo Frontier Airlines en un comunicado. “Estamos profundamente entristecidos por este evento.”

El Departamento de Policía de Denver está colaborando en una investigación sobre el incidente pero dijo que no tienen más información que proporcionar ya que es una investigación activa.