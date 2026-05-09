Stanley Tucci defiende la diferencia de edad de 21 años con su esposa Felicity Blunt

Kristin Cavallari & Mark Estes

¿Una cosa que no está escrita? La forma en que Kristin se sentía acerca de la diferencia de edad de 13 años con su exnovio Mark Estes.

“Salir con un chico de 24 años no es algo que estuviera buscando”, dijo la exalumna de The Hills en un episodio de marzo de 2024 de su podcast Let’s Be Honest. “No es algo que nunca pensé que sucedería. Si escuchan el podcast, saben que pensaba que los de 30 años eran demasiado jóvenes para mí”.

Y aunque Kristin dijo que entiende cómo “parece” al mundo exterior, insistió en que Mark “no es un chico de 24 años típico” y que hay más en una persona que su año de nacimiento.

“Realmente creo que la edad es solo un número”, continuó. “Es lo que has vivido en tu vida, cómo fuiste criado. Hay tantos factores que influyen en la madurez que no tienen que ver con la edad”.

Pero meses después, Kristin compartió que terminó con Mark.

“Simplemente sé que a largo plazo necesita experimentar la vida”, dijo en un episodio de octubre de su podcast. “Es joven. Lo es. Empecé a sentir la edad un poco solo con la experiencia de vida. Miro hacia atrás cuando tenía 24 años y cuánta vida ha sucedido para mí desde entonces. Esos son años cruciales. Esos son años formativos. Es cuando te encuentras a ti mismo y él necesita poder hacer eso”.

Aun así, llamó a su romance “la mejor relación” de su vida y expresó la esperanza de que Mark se dé cuenta de que su separación fue lo mejor.

“Sé que algún día mirará hacia atrás y lo entenderá”, agregó, “y de hecho creo que algún día me agradecerá”.