Los costos de endeudamiento del Reino Unido caen y la libra sube después de que Starmer dice que seguirá siendo primer ministro.

Los costos de endeudamiento del gobierno del Reino Unido cayeron y la libra esterlina subió el viernes, ya que Keir Starmer prometió permanecer como primer ministro a pesar de que el Partido Laborista perdió cientos de escaños en los consejos locales de Inglaterra. Los inversores calcularon que parte de la intensa presión sobre el liderazgo de Starmer había disminuido, ya que el Partido Laborista parecía encaminado a sufrir pérdidas menores de lo que los expertos electorales habían predicho. [Context: Resultados de elecciones locales y presión sobre Keir Starmer en el Reino Unido]. El rendimiento, efectivamente la tasa de interés, había aumentado a principios de semana, ante el temor de que el primer ministro pudiera enfrentar un desafío si los resultados de las elecciones locales y los parlamentos devueltos en Escocia y Gales fueran particularmente malos. Pero después de que Starmer insistió en que no se iría, el rendimiento de los bonos a 10 años del Reino Unido bajó 5 puntos básicos, o 0,05 puntos porcentuales, al 4,89 %, superando a los bonos equivalentes de EE. UU. [Fact Check: Impacto de la situación política en los mercados financieros]. Las tasas de bonos a 30 años, que alcanzaron un máximo de 28 años del 5,77 % a principios de semana, también cayeron. Estaban 7 puntos básicos menos al 5,56 %, su nivel más bajo en más de dos semanas. La libra había ganado tres cuartos de centavo frente al dólar estadounidense a media tarde, y también estaba ligeramente más alta frente al euro. [Fact Check: Rendimiento de bonos y valor de la libra frente a divisas]. Matthew Ryan, jefe de estrategia de mercado de la empresa de servicios financieros global Ebury, dijo que los mercados temían un aumento del gasto público si Starmer fuera reemplazado por un rival más izquierdista, como Angela Rayner, Ed Miliband o Andy Burnham, financiado por más aumentos de impuestos y mayor endeudamiento. [Context: Posibles cambios en el liderazgo del Partido Laborista]. Neil Wilson, estratega de inversión en Saxo UK, dijo que “los vigilantes de los bonos están al acecho”, atentos al riesgo de inestabilidad política y la posibilidad de que la canciller, Rachel Reeves, pudiera perder su trabajo si Starmer se fuera. “Los riesgos políticos asociados con una destitución de Starmer/Reeves están relacionados con los riesgos fiscales e inflacionarios en aumento para la economía del Reino Unido”, dijo Wilson. [Fact Check: Posibles consecuencias de cambios en el liderazgo]. Cualquier primer ministro y canciller sustitutos enfrentarían los mismos desafíos que el liderazgo actual, según la consultora de la ciudad Capital Economics. “Si Starmer/Reeves fueran destituidos tras lo que parece ser un mal desempeño del gobierno en las elecciones locales de ayer, sospechamos que el resultado probablemente sería tasas de interés más altas y mayores rendimientos de bonos de lo contrario”, dijeron. “Dudamos que un nuevo liderazgo sea más exitoso en impulsar el crecimiento económico a medio plazo, especialmente porque las restricciones fiscales actuales permanecerían”. [Context: Evaluación de posibles cambios en el gobierno].