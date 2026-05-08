Fecha del juicio fijada para el hombre acusado de robar discos duros que contenían música inédita de Beyoncé.

Kelvin Evans, quien se declaró no culpable de los cargos de robo, está acusado de haber sustraído discos duros que contenían la música y planes de gira de la cantante Beyoncé de un automóvil de alquiler en Atlanta el verano pasado.

El verano pasado, Kelvin Evans fue arrestado por presuntamente robar discos duros que contenían música y planes de gira pertenecientes a Beyoncé de un automóvil de alquiler en Atlanta. Se declaró no culpable de sus cargos, que incluyen un cargo grave por ingresar a un vehículo motorizado con la intención de cometer robo, así como un cargo menor por allanamiento de morada. El caso está programado para ir a juicio el lunes 11 de mayo.

En julio de 2025, el coreógrafo Christopher Grant y el bailarín Diandre Blue presentaron un informe policial después de que se rompiera la ventana del maletero de su automóvil de alquiler y faltaran dos maletas. Estaban en Atlanta para la parada de la gira “Cowboy Carter” de la ciudad. Se emitió una orden de arresto para un sospechoso aproximadamente una semana después, aunque Evans no fue arrestado hasta agosto antes de ser oficialmente identificado como sospechoso en septiembre. En octubre, fue puesto en libertad bajo fianza de $20,000.

En el informe policial, Grant les dijo a los agentes que llevaba “información personal sensible” de la cantante Beyoncé. Además, los discos duros para su show en Atlanta también fueron robados. Algunos de los discos contenían “música con marca de agua, música no lanzada, planes de filmación para el espectáculo y listas de canciones pasadas y futuras”, según el informe policial.

En el momento del arresto de Evans, el Departamento de Policía de Atlanta informó que “los artículos robados no han sido recuperados en este momento”.

Según CBS News, a Evans se le ofreció un acuerdo de culpabilidad en abril. El acuerdo incluía cinco años de prisión por el cargo grave de ingresar a un vehículo motorizado con la intención de cometer robo, durante los cuales pudo cumplir simultáneamente 12 meses en conexión con el cargo menor por allanamiento de morada. Evans rechazó la oferta de culpabilidad. Si es declarado culpable, podría cumplir hasta seis años de prisión.