Los golpes de TDE abordan las acusaciones de bots en el Joe Budden Podcast: Nuestra verdadera métrica es ver personas en esos asientos en el espectáculo

Punch, presidente de Top Dawg Entertainment, estuvo recientemente en The Joe Budden Podcast y fue preguntado directamente sobre “las acusaciones de bots” que han sido lanzadas por los fans en línea en un clip de Patreon que ha surgido en línea.

“No tengo nada que decir al respecto”, respondió. “Nosotros no usamos bots.”

Luego, Budden le hizo una serie de preguntas donde le preguntó si alguna vez compró bots, si sabe dónde comprar bots y si está al tanto de personas en la industria que utilizan bots a su favor, a lo que Punch respondió “no” a cada pregunta, excepto la última, a la que agregó que inflar los números ha sido una práctica común en la industria desde la época de Myspace. “Pero nuestra idea era, si hacemos eso, ¿cómo sabremos quién es realmente el fan?”, continuó. “Como, hacemos un show, y nadie se presenta porque todo era falso. Así que elegimos conscientemente no hacerlo en ese momento.”

La conversación luego se centró en cómo algo como bots podría beneficiar a un artista si estuvieran en una carrera cerrada por el primer lugar en las listas, a lo que Punch respondió: “Si ese es tu objetivo, entonces sí, puedo verlo, pero nunca nos hemos basado en números reales. Nuestra verdadera métrica es ver a la gente en esos asientos en el show.”

En otro clip, Punch fue preguntado por qué la decisión de Kendrick Lamar de separarse del sello que lo ayudó a convertirse en una superestrella fue tan fluida. “Regresa a lo que estabas diciendo anteriormente sobre tener principios”, respondió. “Todos estamos cortados de la misma tela. Entendemos. Kendrick cumplió todas sus obligaciones contractuales y quería expandir lo que estaba haciendo. Entonces, sí, vamos a hacerlo”. Añadió que todavía se consideran familia y señaló que SZA fue presentada en “Luther”, hizo una aparición en el Super Bowl y co-encabezó una gira de estadios.

Si deseas ver el episodio completo, dirígete a Patreon de The JBP.