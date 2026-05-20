Kylie Minogue revela que venció en privado el cáncer por segunda vez: Todo está bien

En una nueva serie documental sobre Kylie Minogue, la estrella del pop reveló que después de enfrentar un susto de cáncer que los medios cubrieron ampliamente hace dos décadas, enfrentó en privado un segundo diagnóstico en 2021 y “lo superó de nuevo”.

“Afortunadamente, lo superé nuevamente, y todo está bien”, dijo en la película, según la BBC. “Oye, quién sabe qué hay alrededor de la esquina, pero la música pop me nutre, mi pasión por la música es mayor que nunca”. La serie documental de tres partes, Kylie, ya está disponible en Netflix.

En mayo de 2005, Minogue anunció que le habían diagnosticado las primeras etapas de cáncer de mama, lo que la obligó a cancelar fechas de conciertos. “Esperemos que todo salga bien y vuelva con todos ustedes pronto”, dijo en ese momento. Más tarde ese mes, se informó que se estaba recuperando de la cirugía y que su médico había considerado que la operación fue un éxito. No se sabe si su segundo enfrentamiento con el cáncer también fue cáncer de mama.

En la serie documental Kylie, Minogue dijo que le costó decidir cuándo era el momento adecuado para hablar sobre su segundo diagnóstico, incluso mientras hacía promoción para su álbum de 2023, Tension. “No me siento obligada a contárselo al mundo, y en realidad no pude en ese momento porque era solo una cáscara de persona”, dijo Minogue en la serie documental, según la BBC. “No quería volver a salir de casa en un momento.”

“[El sencillo ‘Padam Padam’ de Tensión] abrió muchas puertas para mí, pero en mi interior sabía que el cáncer no era solo un contratiempo en mi vida”, continuó. “Y realmente quería contar lo que ocurrió para poder dejarlo atrás. Me sentaba en entrevistas y en cada oportunidad pensaba, ‘ahora es el momento’, pero me lo guardaba para mí misma.”

Ella está hablando de ello ahora, dijo, para animar a las personas a realizarse chequeos rutinarios, ya que así fue como sus médicos descubrieron su diagnóstico. “La detección temprana fue de gran ayuda y estoy muy agradecida de poder decir que estoy bien hoy”, dijo. La divulgación pública de su primer diagnóstico por parte de Minogue llevó a muchas mujeres, especialmente en Australia, a hacerse controles, lo que llevó a lo que la BBC llama “el efecto Kylie”.

En la serie documental, Minogue reveló que inicialmente pospuso el tratamiento la primera vez para poder hacer fertilización in vitro. Decir no a la quimioterapia fue “muy aterrador”, dijo. Finalmente, en 2008 se consideró que estaba libre de cáncer.

En 2013, Minogue le dijo a Rolling Stone que esperaba que su historia de sobrevivir al cáncer pudiera ofrecer esperanza a quienes luchan contra el cáncer. “Me di cuenta en mi historia que había mucho valor, y también de las personas a mi alrededor – mis padres, mi hermano y hermana, el resto de mi familia, amigos, y de mí misma, por supuesto”, dijo. En ese momento, estaba aceptando el Premio al Valor en un evento que beneficiaba al Fondo de Investigación del Cáncer de Mujeres de EIF. “Estoy muy honrada de recibir el premio y solo puedo aceptarlo en nombre de cualquier persona que haya pasado o esté pasando por este tipo de prueba, porque tienes que profundizar”.

Kylie fue dirigida por Michael Harte, quien también hizo la película de Michael J. Fox, Aún. Entre otros, presenta opiniones de la hermana de Minogue, Dannii Minogue; el actor y cantante Jason Donovan, quien una vez salió con Minogue; Nick Cave; y el productor musical Peter Waterman.