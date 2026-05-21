Chelsea Handler critica a los bigots Shane Gillis y Tony Hinchcliffe por sus chistes de asado racistas: No estaba bien con eso

El “Roast of Kevin Hart” ha terminado, pero Chelsea Handler sigue yendo tras un par de los cómicos presentes en el escenario.

Más de una semana después del evento en vivo de Netflix, la ex presentadora de late-night dijo que tenía problemas con muchos de los chistes contados por el anfitrión del roast, Shane Gillis, y el intérprete Tony Hinchcliffe, calificándolos de “racistas” y “sexistas”.

“Sabía sobre Tony Hinchcliffe y Shane [Gillis] y sus antecedentes”, dijo Handler a Deon Cole en su podcast “Funny Knowing You”. Ella mencionó que exparejas de Gillis se comunicaron con ella antes del roast con información sobre el cómico. Cuando Cole presionó a Handler para obtener detalles, ella habló más ampliamente sobre Gillis y Hinchcliffe.

“Es solo todo lo que sabemos: que son racistas, que son fanáticos, que son sexistas”, dijo Handler. “Que piensan que son invencibles”.

Gillis y Hinchcliffe estaban entre otros comediantes que contaron chistes impactantes en “The Roast of Kevin Hart”. Handler señaló un chiste en particular de Gillis en el que dijo que Hart es “tan bajo, que tendrías que lincharlo de un árbol bonsái”. (Gillis bromeó en el escenario que el chiste tomó “tres semanas de deliberación”).

“Fue asqueroso. No encuentro que esos chistes sean graciosos, chistes sobre linchar a personas negras”, dijo Handler. “El linchamiento no es una broma. Eso es peor que la violación. ¿No bromean sobre la violación, verdad? Sabes que no puedes hacer eso, pero ¿puedes decir ‘linchar’?”

Gillis y Hinchcliffe también hicieron chistes sobre el difunto esposo de la comediante Sheryl Underwood, quien murió por suicidio en 1990. Gillis calificó sus chistes asegurando a la audiencia que se había comunicado previamente con Underwood para abordar el tema con ella.

“Encontré que se burlaban del difunto esposo de Sheryl Underwood que se suicidó [asqueroso]”, dijo Handler. “Si ella dice que está bien con eso, está bien con eso. Yo no estaba bien con eso. También me pareció asqueroso”.

A raíz de sus comentarios, Gillis emitió la siguiente declaración a Variety: “Este es un gran momento para Chelsea. Me alegra que esté aprovechando la situación. Bien por ella. Todos estamos animándola. De todos modos, vengan a verme el 17 de julio en el estadio de fútbol en Filadelfia.”

Unas horas después de que se lanzara el episodio del podcast de Cole con Handler, Gillis publicó un episodio de su propio podcast con Underwood. Los dos se unieron por sus experiencias en el roast, y Underwood reafirmó que no se ofendió por los chistes sobre su difunto esposo.

“A veces el humor es lo que necesitamos”, dijo Underwood. “Es el humor más incómodo que alivia la tensión y el estrés”.