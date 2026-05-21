3 muertos en Nuevo México y socorristas descontaminados tras exposición a sustancia desconocida

Tres personas murieron y más de una docena de socorristas tuvieron que ser puestos en cuarentena y evaluados el miércoles por posible exposición a una sustancia no identificada después de ser llamados por una sospecha de sobredosis de drogas en una casa rural de Nuevo México, dijeron las autoridades.

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La policía estatal de Nuevo México dijo que tres de las cuatro personas encontradas inconscientes dentro de la casa al este de Albuquerque murieron. El cuarto estaba siendo tratado en un hospital de Albuquerque.

Durante la respuesta, dijeron las autoridades, los socorristas estuvieron expuestos a la sustancia y comenzaron a experimentar síntomas que incluían náuseas y mareos.

Los funcionarios del Hospital de la Universidad de Nuevo México confirmaron que 23 pacientes que estuvieron expuestos a una sustancia desconocida fueron evaluados y descontaminados después de ser transportados al hospital. La mayoría de ellos eran socorristas que no mostraban síntomas y luego fueron dados de alta.

Los equipos médicos continuaron monitoreando a tres pacientes sintomáticos el miércoles por la noche, según el hospital.

Dos socorristas estaban en estado grave, dijo el oficial Wilson Silver de la Policía Estatal de Nuevo México.

El jefe de servicios médicos de emergencia de Mountainair, Josh Lewis, quien fue el primero en ingresar a la residencia, fue hospitalizado durante la noche para observación, dijo el alcalde de Mountainair, Peter Nieto, en una publicación en las redes sociales.

También entre los que experimentaron síntomas se encontraban paramédicos del condado de Torrance y enfermeras del hospital de la Universidad de Nuevo México que entraron en contacto con personas en el lugar, dijo. El alcalde añadió que el equipo de obras públicas había confirmado que los problemas de salud no estaban relacionados con la exposición al monóxido de carbono o al gas natural.

Los equipos de materiales peligrosos del Cuerpo de Bomberos de Albuquerque estaban ayudando en el lugar en Mountainair, una comunidad rural al este de Albuquerque, en un esfuerzo por identificar la sustancia involucrada.

“En este momento, los investigadores creen que la sustancia puede transmitirse por contacto y no creen que se transmita por el aire”, dijo Silver.

Mientras los agentes del orden de varias agencias permanecían en el lugar el martes por la tarde, tres cuerpos fueron colocados en camillas y luego cargados en una camioneta blanca y llevados.

Una cinta policial amarilla rodeó la casa, ubicada en un camino de tierra en una subdivisión rural. Se podía ver un remolque de un solo ancho en el patio trasero de la casa, con varios autos, camiones y camionetas en el camino de entrada.

Mientras la investigación estaba en curso, Silver dijo que los indicios apuntaban a las drogas como un posible factor en las muertes. Agregó que no había ninguna amenaza para el público.

Sin embargo, los residentes recurrieron a las redes sociales para expresar sus frustraciones sobre el consumo de drogas en la comunidad y en otros lugares.

El alcalde dijo que los agentes del orden y los socorristas de la ciudad trabajan todos los días para proteger a la comunidad y responder a situaciones difíciles.

“Pero la realidad es que la adicción y el abuso de sustancias son problemas que afectan a las comunidades de todo nuestro estado y nación”, dijo Nieto. “No existe una solución simple o inmediata. Un cambio duradero requiere apoyo familiar, responsabilidad, educación y, lo más importante, personas que estén dispuestas a aceptar ayuda”.