Rumores de transferencia, noticias: Barcelona busca aterrizar Tott…

El defensor central del Tottenham Hotspur, Cristian Romero, está en el radar del Barcelona, mientras que el Bayern de Múnich está considerando un movimiento sorpresa por el defensor del Manchester City, John Stones. Únase a nosotros para conocer las últimas noticias de transferencias y rumores de todo el mundo.

– El Barcelona tiene la intención de negociar con el Tottenham Hotspur respecto a un movimiento por el defensor argentino Cristian Romero, según Sport. Los campeones de LaLiga han estado siguiendo de cerca la situación del jugador de 28 años en medio de la lucha contra el descenso de los Spurs esta temporada, pero no quieren cumplir con la actual valoración de transferencia de 60 millones de euros. Mientras tanto, el Barca ha acordado términos personales con el extremo cedido del Manchester United, Marcus Rashford, para unirse en un acuerdo permanente, dice Sport, pero están tratando de negociar una tarifa más baja que la cláusula de opción de 30 millones de euros en su contrato.

– El Bayern de Múnich está considerando un movimiento sorpresa por el defensor del Manchester City, John Stones, según The Daily Mail. Stones, de 31 años, está listo para abandonar el Etihad Stadium cuando finalice su contrato en verano, y se informa que el lado de la Bundesliga podría ser favorito para asegurar su firma si avanzan en su interés debido a su relación con el entrenador del Bayern y ex compañero de equipo Vincent Kompany. Stones también ha sido vinculado con el Everton, el Barcelona y el Coventry City.