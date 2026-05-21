Propuesta reintroducida nuevamente, esta vez con apoyo adicional de Spotify y Getty.

Una versión actualizada del Acta Nurture Originals, Foster Art y Keep Entertainment Safe (NO FAKES) fue reintroducida en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y el Senado el miércoles (20 de mayo) con un amplio apoyo de la industria musical, incluyendo a las tres principales compañías de música, la Asociación de la Industria de la Grabación de América (RIAA), la Academia de la Grabación y la Asociación Nacional de Editores de Música (NMPA).

El proyecto de ley, que tiene como objetivo establecer derechos federales en torno a la semejanza de individuos retratados en deepfakes digitales, fue presentado por primera vez en 2024. Aunque ha mantenido un sólido respaldo dentro de la industria musical desde entonces, incluyendo un respaldo del cantante de country Randy Travis el año pasado, también ha ganado cada vez más el apoyo de los gigantes tecnológicos. El año pasado, OpenAI, Google e IBM anunciaron su apoyo al proyecto de ley, y ahora, con esta última reintroducción, Spotify y Getty también se están sumando.

Algunos críticos, sin embargo, han advertido que esta legislación es demasiado agresiva y podría obstaculizar la libertad de expresión. Al otorgar a las personas una nueva manera amplia de demandar por el uso de sus semejanzas en internet, las leyes estatales actuales son más limitadas, cubriendo solo la explotación comercial, los opositores de las versiones anteriores del Acta NO FAKES han advertido que podría obligar a las plataformas en línea a autocensurarse y eliminar demasiado contenido por temor a la responsabilidad legal.

Los autores del proyecto de ley dicen que han evitado esas fallas con la última versión, que según ellos tiene “excepciones cuidadosamente calibradas” destinadas a garantizar “el discurso abierto”, incluidas exclusiones explícitas para la cobertura de noticias, biopics y críticas. También hay protección contra la responsabilidad para bibliotecas y organizaciones similares.

Las demás actualizaciones al proyecto de ley buscan asegurar que los mecanismos de cumplimiento funcionen para una amplia variedad de plataformas, ya sea una plataforma generada por el usuario, como YouTube, o una más curada, como Spotify. Ahora, la forma en que se procesan y aplican las disputas se adaptará a qué tipo de plataforma haya ocurrido el problema. Para un sitio que depende del contenido generado por los usuarios, ofrece un “puerto seguro”, lo que significa que la plataforma no será considerada responsable por la carga de deepfakes de un usuario en su sitio siempre y cuando siga las reglas y elimine el contenido cuando sea alertada de ello. El proyecto de ley actualizado también permite impugnar avisos incorrectos de eliminación.

El objetivo de NO FAKES es proporcionar protección a nivel nacional sobre la voz y semejanza de uno en el caso de “replicas digitales”, que incluyen – pero no se limitan a – deepfakes creados por inteligencia artificial. Este es un tema cada vez más urgente para la industria musical, ya que artistas como Taylor Swift – quien recientemente solicitó nuevas marcas comerciales sobre el sonido de su voz, un movimiento aparentemente diseñado para combatir deepfakes – enfrentan problemas con la difusión de imágenes y canciones que contienen recreaciones de IA de sí mismos.

Actualmente, la única protección de los artistas contra los deepfakes de IA es de las leyes de derechos de publicidad de algunos estados, que varían ampliamente en el nivel de protección que brindan. Algunos estados, como Tennessee, han actualizado sus leyes de derechos de publicidad para cubrir problemas específicos de la era de la IA, pero muchos no lo han hecho. Los partidarios de NO FAKES creen que el proyecto de ley podría crear un nivel básico de protección para todos los ciudadanos.

El Acta NO FAKES fue presentada por primera vez como un proyecto de ley preliminar en 2023 y formalmente introducida en el Senado en el verano de 2024. Otros partidarios de la industria musical incluyen a CAA, BMI, American Association of Independent Music (A2IM), Academy of Country Music, Human Artistry Campaign, Music Artists Coalition, American Federation of Musicians (AFM), ASCAP, SAG-AFTRA, SESAC, Songwriters of North America (SONA), Sound Exchange, Christian Music Trade Association y Folk Alliance International, entre otros.

Información adicional por Bill Donahue.