Ariana Grande lanza Dangerous Woman descarte en el 10º aniversario del álbum

Arianators celebran: Ariana Grande ha lanzado “Knew Better Part Two” para celebrar el décimo aniversario de “Dangerous Woman”. La canción es una continuación de la pista del álbum “Knew Better / Future Boy”, que apareció como la penúltima pista de su tercer disco.

Grande lanzó originalmente “Knew Better Part Two” en SoundCloud en 2016 después del lanzamiento de “Dangerous Woman”. Una versión más animada de la canción, “Knew Better Part Two” encuentra a Grande recordando a una vieja llama sobre la icónica producción trap-pop de “Dangerous Woman”.

Grande lanzará su octavo álbum “Petal” el 31 de julio a través de BabyDoll/Republic Records. El álbum fue coescrito y producido junto a su confidente de mucho tiempo Ilya, y el primer sencillo “Hate That I Made You Love Me” llegará el 29 de mayo. El productor de pop Max Martin está acreditado en el sencillo. “Petal” marca el primer álbum de Grande desde su nominación al Oscar por su interpretación como Glinda la Bruja Buena en las películas de “Wicked”.

Los detalles sobre “Petal” se han mantenido en secreto, pero Grande describió el álbum como “un poco salvaje”. “Era en cierto modo sobre romper con todos los tipos de ataduras negativas, ya sean mis propios monstruos en mi cabeza, voces externas, cosas que ya no me sirven”, dijo. “Fue un experimento de escritura para mí usar eso como una plantilla para que pudiera estar hablando de una cosa y compartiendo algo, y las personas pudieran usarlo como quisieran y aplicarlo a sus propias vidas”.

Más adelante en noviembre, la estrella pop multifacética aparecerá junto a Ben Stiller y Robert DeNiro en “Focker In-Law” y regresará al escenario en 2027 para un revival en West End de “Sunday in the Park With George”, interpretando a Dot junto a su compañero de “Wicked”, Jonathan Bailey.

Su último álbum, “Eternal Sunshine”, fue lanzado en 2024. Grande comenzará la gira Eternal Sunshine Tour el 6 de junio en Oakland, California.