Stephen Colbert: Desde entrevistar a John Lewis hasta ser anfitrión en casa durante COVID, Estos seis momentos definieron su mandato en el Late Show

Cuando Stephen Colbert se puso detrás del escritorio de “The Late Show” de CBS el 8 de septiembre de 2015, los espectadores no sabían completamente qué esperar.

Colbert había pasado los 10 años anteriores interpretando a un comentarista bombástico tipo Bill O’Reilly en “The Colbert Report” de Comedy Central. Con el traslado a CBS, Colbert liberó su propia personalidad.

Once temporadas y más de 1,800 episodios después, CBS está quitando el enchufe, y Colbert abandonará el Ed Sullivan Theater después de su último espectáculo el 21 de mayo. Desde el ascenso de Trump (dos veces) hasta la pandemia y el motín del 6 de enero, Colbert ayudó a los estadounidenses comunes a procesar este período cultural y político tan disruptivo. Aquí hay seis momentos de “The Late Show” cuando Colbert estuvo a la altura de la ocasión.