Los brotes de Ébola y hantavirus nos advierten que debemos estar mejor preparados si queremos prevenir la próxima pandemia

Dos brotes de enfermedades raras en dos semanas: el hantavirus de los Andes y el ébola de Bundibugyo han causado muertes y desencadenado costosas respuestas internacionales. Juntos exponen una brecha no en nuestra capacidad de respuesta, sino en nuestra voluntad de anticipar, prevenir y tomar precauciones.

El brote de hantavirus en una expedición de crucero en el Atlántico sur se desarrolló lentamente. Pasaron tres semanas entre la muerte de un pasajero el 11 de abril y la vinculación con el hantavirus el 2 de mayo. Durante ese tiempo, los pasajeros a bordo del MV Hondius continuaron con su itinerario, habiéndoseles aconsejado que el hombre probablemente había muerto de causas naturales. Recorrieron islas remotas y comieron juntos en las mismas mesas. Más de 30 pasajeros desembarcaron en Santa Elena y volaron en diferentes direcciones.

A partir del 27 de abril, la situación empeoró en el barco. Un pasajero fue evacuado de Ascensión, varios otros se enfermaron y una mujer falleció.

Un crucero de aventura remota se convirtió en un costoso evento de salud internacional, requiriendo la coordinación de la Organización Mundial de la Salud, la intervención del primer ministro español y gobiernos que fletaron aviones para traer a sus nacionales de regreso desde Tenerife para semanas de aislamiento. Pueden surgir más casos.

El segundo brote fue inmediatamente alarmante. Un informe del Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades del viernes pasado citó 65 muertes y más de 260 casos de ébola en la República Democrática del Congo, concentrados en la remota provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. Dado que es endémico en la RDC, el ébola suele ser detectado temprano, incluso una o dos muertes han sido notificadas a la OMS. Este brote se estaba propagando desde hace semanas antes de su confirmación. Cuando finalmente se identificó como la rara cepa de Bundibugyo, el CDC de África y la OMS alertaron al mundo rápidamente.

El costo humano de la propagación del virus es devastador. Ituri es una región ya vulnerable debido al conflicto y las sucesivas crisis de salud. Las comunidades allí soportaron dos años del peor brote de ébola de la RDC, que terminó solo en 2020. Los trabajadores de la salud operan en condiciones difíciles, muchas veces sin infraestructura confiable o suministros. Identificar la enfermedad y responder en estas circunstancias es un desafío enorme, y el apoyo nacional e internacional es esencial para la detección temprana y la preparación en los entornos más vulnerables del mundo.

Hay lecciones en cada brote. Para ambos, predecir y actuar sobre los riesgos conocidos podría haber salvado vidas y prevenido crisis de salud internacionales.

El hantavirus de los Andes es endémico en Argentina, y los casos han estado aumentando este año. Más de 500 barcos parten de Ushuaia anualmente, muchos llevando pasajeros que han disfrutado de la naturaleza antes de embarcarse. El hantavirus de los Andes se transmite entre personas a través del contacto cercano, como demostró un brote de 2018 cuando un hombre infectado transmitió el virus a cuatro personas que compartían su mesa, y otro durante un breve saludo.

Cuando un pasajero en un crucero que parte de Ushuaia desarrolla una enfermedad respiratoria aguda, el hantavirus debe ser considerado. Los protocolos médicos del barco deben reflejar el panorama de enfermedades endémicas en los puertos de partida. Aunque las personas pueden no querer usar mascarillas o aislarse en un viaje de toda la vida, la alternativa ha demostrado ser mucho peor.

En Ituri, cuando las pruebas para la cepa Zaire dieron negativo, los casos aparentemente quedaron de lado. En un país con una larga y dolorosa historia de ébola, un grupo de fiebre hemorrágica debe ser tratado potencialmente como la enfermedad hasta que se demuestre lo contrario de manera definitiva.

Esto es lo que significa la precaución informada por el riesgo en la práctica: que la geografía, los patrones de enfermedades endémicas y la historia local de brotes deben dar forma a lo que los clínicos y los sistemas de vigilancia planifican y buscan. Un cuerpo multidisciplinario permanente de científicos, epidemiólogos, ecólogos, clínicos y otros expertos dedicados a mapear estos riesgos conocidos continuamente y traducirlos en protocolos adaptados geográficamente podría hacer que este tipo de anticipación sea sistemática en lugar de accidental.

Estas brechas son importantes más allá del hantavirus y el ébola de Bundibugyo. Un sistema de vigilancia que pasa por alto una fiebre hemorrágica o no considera los riesgos endémicos en un puerto de partida será igual de ciego ante algo mucho más peligroso, un patógeno nuevo o un virus conocido que ha adquirido silenciosamente la capacidad de una propagación más amplia y podría convertirse en la próxima pandemia. La próxima enfermedad que explote estas debilidades puede que no nos dé semanas para entender lo que está sucediendo. Puede que nos dé días.

Según lo que sabemos, ambos brotes tienen una tasa de letalidad del 32%. Ambos eran posibilidades en el contexto en el que surgieron.

La pregunta no es si podemos permitirnos una vigilancia más inteligente y una preparación informada por el riesgo, es si podemos permitirnos ignorar las señales de advertencia del clima, la pérdida de biodiversidad y los patrones de enfermedades que están frente a nosotros si estamos alerta a ellos.

[Contexto y verificación de datos: esta información fue proporcionada por Helen Clark, co-presidenta del Panel Independiente de Preparación y Respuesta ante Pandemias de la OMS y ex primera ministra de Nueva Zelanda]