Acuerdo Spotify

Está quedando cada vez más claro que las grandes discográficas están lidiando con el aumento de la música generada por inteligencia artificial al abrazarla y monetizarla, permitiendo a los fans utilizar versiones cuidadosamente controladas de la tecnología para crear variaciones en canciones que las discográficas controlan. En el proceso, esperan generar más regalías. La última evidencia es un nuevo acuerdo de alto perfil anunciado recientemente entre la compañía discográfica más grande del mundo, Universal Music Group, y Spotify para “lanzar una nueva herramienta que permita a los fans crear covers y remixes de sus canciones favoritas de artistas y compositores participantes”.

La estrategia, que básicamente convertiría el trabajo de los artistas en una especie de digital Play-Doh, se hizo clara a finales del año pasado, cuando Universal y Warner Music llegaron a acuerdos con el servicio de inteligencia artificial Udio y acordaron crear un servicio de suscripción con el mismo tipo de capacidades de cambio de canciones. El acuerdo con Spotify extiende ese modelo a la plataforma de streaming más popular, y al igual que con los anuncios anteriores, Universal sugirió que los artistas podrán decidir si permitir que sus canciones formen parte de él.

Aún no se ha revelado una fecha de lanzamiento para la herramienta, pero según el anuncio, será un “complemento de pago para los suscriptores Premium de Spotify”, con los artistas y compositores participantes compartiendo en los ingresos. En un comunicado, el co-CEO de Spotify, Alex Norström, dijo que el producto se basa en “consentimiento, crédito y compensación” para los artistas y compositores que participen. El presidente y CEO de Universal, Sir Lucian Grainge, calificó la iniciativa como “firmemente centrada en el artista, arraigada en la IA responsable”.

El CEO de Udio, Andrew Sánchez, señaló a Rolling Stone en 2025 que estos acuerdos también podrían producir datos valiosos. “Quizás soy un cantante de música country, pero la gente está tratando de usarme para hacer hip-hop”, dijo Sánchez. “Eso es increíble. Tal vez quiera inclinarme hacia eso”.

Michael Nash, director digital de Universal, dijo a Rolling Stone en 2025 que los objetivos de IA de la compañía eran “centrar la conversación en los artistas, defender sus derechos e intereses, y a partir de esa base desarrollar las oportunidades creativas y comerciales”. Citó investigaciones que indicaban que un gran porcentaje de la música subida a las redes sociales ha sido, dijo, “acelerada, ralentizada, mezclada, remezclada”, como evidencia de la demanda de los servicios que la compañía está construyendo.

Los artistas que opten por estos planes “tendrán la oportunidad de conectarse con los fans en una plataforma donde tendrás un enorme control sobre los parámetros en torno a esa interacción, y luego tendrás una participación económica significativa”, dijo, “en lugar del mundo actual en el que no hay control y hay muy poca participación económica”.

Las demandas por infracción de copyright de Universal y Sony Music contra el servicio de música AI más popular, Suno, están en curso. Warner Bros. llegó a un acuerdo con Suno en noviembre.