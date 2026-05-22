Titulares de hoy del jueves 21 de mayo – Streetsblog Chicago

â€¢Â â€œLa ciudad pagarÃ¡ $3,5 millones a la familia del vendedor ambulante de Little Village asesinado en una persecuciÃ³n policialâ€ (Block Club)

â€¢ Conductor, 76 años, mujer de 18 años, atropellada y gravemente herida, en bicicleta saliendo de Tinley Creek Trail 5/15 alrededor de las 6:30 p.m. en 159th Street cerca de Ridgeland Avenue en Oak Forest (Southtown)

â€¢Â Victoria legislativa: â€œUn proyecto de ley aprobado por la Cámara y el Senado de Illinois sienta las bases… para evitar que los conductores más peligrosos excedan los límites de velocidad indicados.â€ (Active Trans)

â€¢Â William Cheaks Jr. confirmado ayer por el Ayuntamiento como nuevo comisionado del CDOT

â€¢Â CPD publica imágenes de 7 sospechosos en robo a mano armada el 1 de mayo alrededor de las 12:49 p.m. en la estación Thorndale en Edgewater (CBS)

â€¢Â Metra: â€œEl horario de la nueva lÃnea Rock Island entra en vigor el 1 de junioâ€

â€¢Â RTA: â€œCómo utilizar CTA, Metra y Pace con bicicletasâ€

â€¢Â â€œMás de 300 apartamentos aprobados para el floreciente West Loop después de la votación del Concejo Municipalâ€ (Block Club)

â€¢Â â€œ¡Nuestro video más ambicioso hasta el momento ya está disponible! Hablamos con Mandalyn, propietario de las bicicletas Offbeat de Chicago, sobre todos los detalles para comenzar con una bicicleta eléctrica” (Chicagoans Who Bike)

â€¢Â Hay muchas discusiones interesantes en nuestra publicación de Facebook sobre lo que debería hacer la CTA con la estructura en ‘L’ no utilizada junto a las vías de la Línea Marrón entre Armitage y Chicago Ave.

â€¢Â ¡Rejilla para bicicletas ahora! comparte su “visión de una conectado cuadrícula de calles transitables a pie, en bicicleta y rodables el 23 de mayo en el paseo semanal Bike Archer, 9:30/10 a. m. en McKinley Park, Archer/Western

El 12 de noviembre, SBC lanzó nuestra campaña de recaudación de fondos 2026 para recaudar $50 mil a través de ventas de publicidad y donaciones. Esto completará el presupuesto de este año, en un momento en el que es difícil encontrar dinero para subvenciones. Muchas gracias a todos los lectores que hanaportado hasta ahora¡Para ayudar a mantener este sitio en funcionamiento hasta finales de 2026! Actualmente, estamos en $33,231 y faltan $16,769, idealmente para fines de mayo.

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– John Greenfield, editor