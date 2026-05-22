Los Caballeros detienen la racha de 7 años de campeonatos de voleibol de los Frailes

Pero la racha ha terminado.

El jueves por la noche, frente a un gimnasio lleno de Southern High School, los St. John’s School Knights derrotaron a los invictos Friars 12-25, 25-13, 25-23, 22-25, 16-14.

“Esto se siente realmente surrealista. He estado soñando con este momento desde la secundaria y también desde que entré a la secundaria. Y al lograr algo tan grande como esto, me siento como si estuviera en la cima del mundo”, dijo el atacante de los Knights, Knathan Davis.

En el primer set, los Caballeros jugaron tan uniformemente como lo habían hecho durante toda la temporada, mientras que Jace Aguon, Saúl Bamba y Antonio Egurrola de los Frailes jugaron como si nada fuera a interponerse entre ellos y el hardware más pesado. Los tres grandes se combinaron para lograr nueve asesinatos.

Poco comunicativos, los Caballeros jugaban como ciervos ante los faros, completamente congelados.

â€”Gran llamada de atención. Estábamos intimidados y sólo necesitábamos encontrar nuestro ritmo y trabajar juntos”, dijo Davis.

Jerrick Palomares, el armador de los Knights, le dijo al Post que “llegaron al juego un poco tímidos, pero una vez que entramos en nuestro ritmo, una vez que jugamos nuestro juego, fue cuando realmente supimos que ganaríamos”.

El segundo set perteneció a los Caballeros, un cuadro de cambio en el que bloques consecutivos de Jerrick Palomares aparentemente sorprendieron al Padre Dueñas y entregaron el impulso a los Caballeros por primera vez desde que ingresaron al gimnasio. Tanto la ofensiva de los Frailes como la de los Caballeros fracasaron, pero el esfuerzo defensivo de St. John funcionó a toda velocidad. Después de otro bloqueo de Palomares, los Caballeros se adelantaron 13-9 y nunca miraron atrás.

Palomares, el catalizador en el set 3, registró tres bloqueos, una muerte y un toque al piso abierto.

â€œEn realidad era sÃ³lo esa mentalidad del siguiente punto. Eso es lo que mantuvo a nuestro equipo y esa fue nuestra moral durante toda la temporada”, dijo Palomares.

Palomares, quien sufrió una fractura humeral en espiral en un partido de fútbol contra FD en diciembre de 2025, estaba emocionado de haber jugado a un nivel tan alto y terminar su carrera en la escuela secundaria con una victoria en el campeonato sobre FD.

“Fue muy emotivo. Me costó recuperarme y volver, pero gloria a Dios, de verdad. Y agradezco a todos los que ayudaron a apoyarme y guiarme durante todo el camino, creyendo en mí. Y gracias al equipo. No podría haberlo hecho sin el equipo”, dijo Palomares.

En el tercer set, las ofensivas de ambos equipos se calentaron. Davis lideró el camino con cinco de sus nueve remates, y Eric Kwon agregó tres de los 11 remates de su equipo. Los tres grandes de los Frailes agregaron ocho remates, tres bloqueos y un as y recibieron un juego oportuno e inspirado por encima de la red de Kobe Miyashita.

Kwon y Davis, inspirados por los decorados de Palomares, lideraron la carga de los Caballeros.

“Todo el tiempo estuve pensando: ‘Hazlo en grande o vete a casa’. Y no quería volver a casa, así que me concentré en conseguir el siguiente punto y olvidarme de mis errores pasados ​​y ayudar a mi equipo a ganar el set”, dijo Davis.

Perdiendo 2-1, los Frailes recurrieron a Bamba, quien registró seis de sus 15 remates en el cuarto set. Aguon, que tuvo tres de sus nueve remates en el set, acertó un tiro mortal que niveló el partido en el punto de set.

Con el partido igualado a dos sets cada uno, el quinto set se desarrolló como un polvorín, lleno de emotiva celebración, nervios intermitentes y actuaciones de altísimo nivel por parte de ambos equipos. Para Davis, un estudiante de último año de 18 años, estaba pasando el mejor momento de su vida.

“Muchas emociones pasaban por mi cabeza, y tantas emociones pasaban por la cabeza de mis compañeros de equipo, pero al final del día, simplemente nos concentramos en conseguir el siguiente punto y ganar el juego”, dijo.

En el quinto set, el jugador decisivo de los Knights, Oliver Schaumann, elevó su juego. Cuando sirvió, cumplió. Cuando defendía, era un muro proverbial. Cuando esquivó los tiros mortales, lo hizo con autoridad. Luego, en punto de partido, bloqueó un intento de matar que cayó en el lado de la cancha de los Frailes.

â€œEntré y ayudé, y estoy muy feliz de que hayamos jugado como un equipo y hayamos jugado tan bien juntos. Estoy muy feliz de ganar el campeonato”, dijo Schaumann. “Hemos estado luchando por esto durante los últimos cuatro años. Simplemente no puedo describirlo ahora. Me siento muy feliz por ellos. Son personas mayores. Tenemos ocho de ellos en el equipo y todos se están graduando, y estoy muy feliz de poder ayudarlos finalmente a lograr este objetivo”, añadió el joven de 17 años.

Juego de bronce

En el juego por el tercer lugar, otro gran acontecimiento y un thriller de cinco sets, los Notre Dame High School Royals derrotaron a los Tiyan High School Titans.