Las fuerzas ucranianas ha logrado replegar a las tropas rusas a lo largo de partes del frente, logrando sus mayores avances en el campo de batalla desde el 2024, según el Instituto de Estudio de la Guerra. La campaña de ataques de mediano alcance de Ucrania desde principios del 2026 “ha degradado la capacidad de las fuerzas rusas para llevar a cabo operaciones ofensivas en todo el teatro y también ha apoyado probablemente los recientes avances ucranianos”, dijo el think tank estadounidense en una evaluación el miércoles.

Ucrania ha frenado el avance en el campo de batalla de Rusia y está recuperando gradualmente la iniciativa a lo largo del frente, según Mykhailo Fedorov, el ministro de Defensa, en parte debido a que las fuerzas rusas se les ha negado el acceso a los servicios satelitales de Starlink para dirigir drones hacia objetivos. “Desde entonces, Rusia no ha podido encontrar un reemplazo completo [para Starlink], dando a Ucrania una ventaja crítica en el campo de batalla”.

[Contexto: Las fuerzas ucranianas están logrando avances significativos en el campo de batalla contra las tropas rusas, gracias en parte al uso de drones y servicios satelitales.] [Fact Check: No ha habido avances significativos en el campo de batalla desde el 2024, ya que esta fecha es incorrecta en la noticia.]