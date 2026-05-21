Ver a Paul McCartney tocar clásicos de The Beatles en la presentación después de los créditos de SNL

Después del final de la temporada, McCartney se quedó para interpretar “¡Ayuda!” (con Will Ferrell en la vaca) y “Drive My Car”.

La actuación especial de bono de Paul McCartney del final de la temporada de Saturday Night Live ha sido subida por el programa, que ahora está de vacaciones.

En la transmisión, McCartney y su banda (con el baterista de Red Hot Chili Peppers y doble de Will Ferrell, Chad Smith) interpretaron “Days We Left Behind” de “The Boys of Dungeon Lane”, “Band on the Run” de Wings, además de “Coming Up” de McCartney II durante los créditos finales.

Después del cierre de la temporada, McCartney se quedó para deleitar al público con un par de clásicos de los Beatles. Primero vino “¡Ayuda!”, con McCartney no solo acompañado por Smith, sino también por su “doble” famoso (y anfitrión de SNL) Ferrell, quien recordó su clásica broma de “Más Vaca” aplicando el instrumento de mano a “¡Ayuda!”. El actor/anfitrión hizo reír a McCartney durante la canción.

Después, McCartney y su banda interpretaron “Drive My Car”, sin la vaca.

El legendario roquero jugó un papel importante en el episodio final de la temporada de SNL: además de servir como invitado musical y ofrecer una actuación adicional, McCartney también hizo una aparición durante el monólogo de apertura, confundiendo a Ferrell con Smith, y como un mecánico británico sin sentido en un sketch.

“The Boys of Dungeon Lane” de McCartney llega el 29 de mayo.