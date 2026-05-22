El importante operador de telecomunicaciones indio Bharti Airtel está duplicando sus inversiones en negocios en el extranjero.

Un hombre usa su teléfono mientras pasa por una señalización de Airtel en el Congreso Móvil de la India 2025 en Delhi, India, el 11 de octubre de 2025. (Foto de Kabir Jhangiani/NurPhoto via Getty Images) India’s second-largest telecom company, Bharti Airtel, está duplicando sus inversiones en África y en el Reino Unido, uniéndose a un número creciente de empresas de la nación del sur de Asia que buscan expandir su presencia global. Bharti Airtel solicitó el jueves la aprobación de los accionistas para aumentar su participación en la empresa cotizada en el Reino Unido, Airtel Africa, a un 79% desde aproximadamente un 62.7% en un acuerdo de intercambio de acciones sin efectivo, por un valor de 282.22 mil millones de rupias ($2.9 mil millones), según informó la empresa india en un comunicado de intercambio. Se añadió que África es un mercado de “alto potencial de crecimiento” para la empresa india y representa más de una cuarta parte de los ingresos consolidados de Bharti Airtel en el año financiero que finalizó en marzo de 2026. Bharti también busca aumentar su participación en la empresa multinacional británica de telecomunicaciones BT a un poco menos del 30% desde un 24.95% para obtener más “exposición económica”, pero no realizar una adquisición completa, informó Reuters en un reporte el viernes. “Podría aumentar su participación hasta un 29.9% para obtener una mayor exposición económica a BT, pero no planea realizar una adquisición completa,” según el reporte. Un portavoz de Bharti dijo a Reuters que la empresa “actualmente no tiene planes de aumentar su participación”. El Grupo BT y Bharti Airtel no respondieron de inmediato a la solicitud de comentario de CNBC. Este movimiento reportado ocurre en un momento en que los mercados bursátiles extranjeros superan a los índices locales, con el FTSE 100 habiendo subido casi un 19% en el último año, mientras que el índice de referencia indio Nifty 50 ha bajado más de un 4%. Bharti Airtel, la tercera empresa más grande de la India por capitalización bursátil, se encuentra entre varias grandes corporaciones indias que exploran inversiones en el extranjero. En un período de 12 meses que finalizó en enero de 2026, la inversión extranjera realizada por empresas indias aumentó a $35.8 mil millones, 2.6 veces más en comparación con dos años atrás, informó la correduría global Morgan Stanley en una nota de investigación el mes pasado. Bharti realizó su primera inversión en África en 2010, cuando adquirió las operaciones de telecomunicaciones de Zain por $10.7 mil millones. En el último año, la participación de Airtel Africa, que brinda servicios de telecomunicaciones y dinero móvil en 14 países de África subsahariana, ha aumentado más del 78%, según datos de LSEG. La IPO planeada de Airtel Mobile Commerce B.V., una filial clave de Airtel Africa, podría desbloquear un “valor significativo” en un futuro cercano, informó Bharti en el comunicado. La inversión de Bharti en BT también ha dado resultados. Adquirió una participación del 24.5% en BT en 2024 por casi $4 mil millones, y desde entonces, las acciones del grupo de telecomunicaciones británico han aumentado un 55%. Mientras tanto, las acciones de Bharti Airtel han subido solo un 3.4% en el último año.