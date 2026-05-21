Recién salido de la pasarela, los nuevos mules Mostro 3D de Puma de A$AP Rocky son una obra de arte

Tras su debut en la Semana de la Moda de Nueva York, A$AP Rocky lanzará su última colaboración de calzado con la marca alemana de ropa deportiva Puma.

El Mostro 3D Mule, pariente del zueco y zapatillas de la marca, fue lanzado en el sitio de Puma el jueves (21 de mayo) a las 10 a.m. ET. El slip-on de Rocky se vende por $250 y viene en una mezcla de negro y azul, así como un negro monocromo alternativo. El calzado se vio por primera vez en la presentación de Otoño/Invierno 2026 de Rocky. Es un número escultural creado con impresión 3D a base de resina, que implica usar resina de fotopolímero líquido para construir los zapatos en capas, creando un diseño casi brutalista.

Se pueden ver picos por todo el empeine, hasta las suelas. Esto contrasta fuertemente con las siluetas Mostro que lo precedieron. El Mostro 3.D Mule es tipo zueco, de ahí su denominación de mule, y presenta una caja de punta única que solo podemos asemejar a la pata de un animal. Acentos rojos completan ambos pares, creando un contraste llamativo.

[Contexto: A$AP Rocky colabora con Puma en un nuevo diseño de calzado.]

[Puma lanzó primero el Mostro de perfil bajo en 1999. El nombre del zapato significa monstruo en italiano.]

Este no es un zapato ordinario, y ciertamente no se parece a los mules a los que los consumidores están acostumbrados. Es un estilo que sugerimos solo los aventureros compren; los exploradores de la moda que buscan añadir algo nuevo a su maravillosa y extraña colección de calzado. Si buscas algo que llame la atención, el Mostro 3D Mule es una gran opción porque su forma, junto con la coloración del zapato, es algo que te podemos asegurar que no tienes en tu armario. Puma tiene muchos otros zapatos para el día a día disponibles en su línea, pero el Mostro 3D Mule no es uno de ellos.

[Zapatos como estos son una novedad, algo con lo que el rapero “Fashion Killa” está muy familiarizado.]

[Todas sus colaboraciones de calzado con Puma, desde sus muchos Mules Mostro hasta las zapatillas para hombres Inhale, han sido únicas en color o diseño, sacudiendo el mercado de calzado con ofertas innovadoras que llenaron un nicho para zapatos extravagantes.]