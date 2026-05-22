Olivia Rodrigo, Charli XCX, Lola Young y más: Guía de Nueva Música Viernes

El Guía de Música de Viernes de Billboard sirve como una práctica guía para los lanzamientos más esenciales de New Music Friday cada semana: la música clave de la que todo el mundo estará hablando hoy, y que dominará las listas de reproducción este fin de semana y más allá.

La semana pasada, presentamos a Gracie Abrams, Drake y Maluma.

Esta semana: Olivia Rodrigo comparte el segundo sencillo de su próximo álbum “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, Lola Young regresa con la emotiva “From Down Here” y Charli xcx continúa adelantando su nuevo álbum con “SS26” y mucho más. Echa un vistazo a todas las selecciones de esta semana a continuación:

Olivia Rodrigo, “The Cure”

Desde el primer acorde tocado de “The Cure”, algo queda claro: la cantante indie Liv ha llegado. A lo largo de la canción de casi cinco minutos, Rodrigo muestra su talento como cantautora mientras el riff inicial continúa, resultando en una canción que sonaría igual de bien en una sesión acústica de micrófono abierto (aunque ya ha estado allí, hecho eso ya para este ciclo) que sonando a todo volumen a través de un sistema de sonido de estadio. Y una vez que llega ese puente, introduciendo un ritmo acelerado en el minuto final de la canción, el nombre de su próxima gira “Unraveled” cobra mucho más sentido.

Lola Young, “From Down Here”

Tras ganar un Grammy al mejor rendimiento pop en solitario (“Messy”) y antes de su regreso triunfal como cabeza de cartel en “All Things Go”, Lola Young comparte la emotiva y enérgica “From Down Here.” Coescrita y coproducida por James Blake, sus huellas están por toda la cautivadora canción. Juntos, cada uno ayuda a crear un elegante parque de juegos sonoro para que la voz de Young salte alrededor, y de hecho, se necesita una voz como la suya para no perderse en el sonido sino actuar como su guía sin importar el punto de vista.

Charli xcx, “SS26”

El segundo sencillo del próximo álbum de Charli, una vez más, toma un nuevo camino (o, como canta, por un “desfile que va directo al infierno”). La canción de tempo medio pone la voz de Charli en primer plano y se siente muy alejada del primer sencillo divisivo “Rock Music” -salvo por un sutil riff persistente que a veces se apoya mucho en el ruido de retroalimentación. Pero en realidad, es la letra la que provoca una segunda reproducción mientras Charli canta sobre el inevitable fin del mundo a través de la lente de una nueva colección primavera/verano, concluyendo: “Nada nos salvará, ni la música, la moda o la película”.

Bleachers, “everyone for ten minutes”

La pista de enfoque “we should talk,” del quinto álbum de Bleachers que llega el viernes (22 de mayo), no pierde el tiempo en establecer la agenda de qué exactamente se debería hablar. “Tuvimos una banda, tuvimos una vida, tuvimos sueños/ En una furgoneta escribimos nuestra propia Biblia suprema/ Luego conseguiste una casa, un césped, una esposa y un hijo/ Y esos sueños se convirtieron en recuerdos y ahí es donde termina.” La pegajosa pista de pop-rock pinta una imagen de una encrucijada familiar entre la vida que ya has vivido y la que parece acercarse rápidamente, y qué quieres hacer al respecto.

Blondshell, “Heart Has To Work So Hard”

La cantante de indie rock Blondshell se está preparando para una gran temporada, anunciando sus mayores espectáculos como cabeza de cartel para el otoño y lanzando ahora su próximo ciclo con la dolorosa y enojada “Heart Has To Work So Hard.” Aunque su tono melancólico distintivo destaca la canción como única, la producción y musicalidad incansables crean un nuevo punto de tensión intrigante que podría, y debería, explorarse más en un proyecto futuro. Como Blondshell compartió en un comunicado: “Esta canción trata realmente sobre la amistad y la traición, quedarse atrapado en una dinámica y dejar que las cosas se pudran… pero también se trata de un amor tan duradero que encuentras compasión sin importar qué.”